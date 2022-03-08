Ekilmeyen araziye hibe müjdesi

Karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hububat, baklagil ve ayçiçeği, kanola, soya, aspir gibi yağlı tohumlu bitki üretimi yapanlara hibe desteği verilecek.

Karar ile boş bırakılan, atıl durumda olan veya nadasa bırakılan arazilerin ekilmesi hedefleniyor.

Hibe projesi 2022 yılı için uygulanacak. Projenin toplam bütçesinin yüzde 75'i bu program için kullanılacak.

Hibe desteği nedir?

Hibe desteği, belirli bir projenin giderlerini karşılamak üzere kişi veya kurumlar tarafından geri ödeme şartı olmadan verilen mali ve ayni katkılardır. Bir doğal afetten zarar gören insanlar da hibe alıcısı konumunda olabilirler. Söz konusu ödemelere hibe desteği deniyor.

Hibe desteği nasıl başvurulur? Devletten hibe para nasıl alınır?

Devlet hibe (teşvik) kredisi almak için hibe kredi veren devlet kurumlarına başvuruda bulunulması gerekmektedir. İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, KOSGEB, kamu bankaları gibi kurumlardan hibe kredi alınabilmektedir. Hibe kredi başvurusu yapılabilmesi için 18 yaşın doldurulmuş olması gerekmektedir.

Kaynak: TRT Haber