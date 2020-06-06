Saç ekimi operasyonu bölgesel anestezi altında yapılan bir işlemdir. Hasta operasyon sırasında sadece anestezi uygulanırken yapılan işlemi hissetmektedir. Uyuşma işlemi gerçekleştikten sonra herhangi bir ağrı hissetmeyecektir.

Ekilen saça fön çekilir mi? Saç ekimi yapılan saç boyanır mı?

Saç ekimi sonrası dokular kendini tamamen topladıktan sonra saçını boyatabilir, jöle kullanabilir, köpük kullanabilir. Saç ekimi yapıldıktan üç ay sonra normal hayata devam edileceği vurgulanmakta. Ancak 6 ay boyunca jiletli kesim uygulanmaması tavsiye edilmekte.

Ekim yapılan saçlar ne zaman ve nasıl çıkar?

Ekimden sonrasında ilk saçlar ortalama olarak 3 ay sonra çıkmaya başlayacaktır. 6. Aydan sonra ekilen saçların %75’inin çıkmış olması beklenmektedir. Ekilen saçlar ayda yaklaşık 1 cm uzamaktadır.