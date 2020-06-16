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Spor

Ekici yerine Zajc

Fenerbahçe’de geçtiğimiz cuma günü oynanan Kayserispor müsabakasına 11’de başlayan Mehmet Ekici, Trabzonspor ile oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final 2.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 20:23:56 -
Ekici yerine Zajc

Fenerbahçe’de geçtiğimiz cuma günü oynanan Kayserispor müsabakasına 11’de başlayan Mehmet Ekici, Trabzonspor ile oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final 2. maçında Teknik Sorumlu Tahir Karapınar tarafından yedeğe çekilirken, yerine Miha Zajc’a görev verildi.


Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final 2. maçında evinde Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de geçtiğimiz haftaya göre Ekici-Zajc değişikliği yaşandı. Süper Lig’in 27. haftasında oynanan Kayserispor mücadelesinde Mehmet Ekici ilk 11’de görev alırken, bordo-mavili ekip karşısında ise Teknik Sorumlu Tahir Karapınar tarafından Miha Zajc sahaya sürüldü.

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