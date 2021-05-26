Ekibi ile TBMM kapısına dayandı! Ahmet Davutoğlu'ndan Sedat Peker provokasyonu

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu TBMM kapısına beraberindeki partilileri ile gelerek provokasyona soyundu. Kısa süreli gerginlikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Davutoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'açık ve net' konuşmamakla suçladı!

Firari bir mafyadan medet uman Davutoğlu basın mensuplarına şunları söyledi:

"Son haftalarda devletin itibarını derinden sarsan gelişmeler yaşanıyor. Bir organize suç örgütü lideri yurtdışından yaptığı açıklamalarla içinde intihar, cinayet ve kokain ticareti olmak üzere ağır ithamlarla bazı devlet yetkililerini de suçlarken, sayın Cumhurbaşkanı ve devlet yetkilileri kamuoyuna çıkıp, açık ve net ifadelerle bir savunmada bulunmamışlar."

Bakan Soylu'nun kendisi hakkındaki sözlerine verecek cevap bulamayınca...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Habertürk canlı yayınında kedisi ile söylediği sözlerine verecek cevap bulamayan Davutoğlu, Bakan Solyu için 'istifa' borazanlığı yaptı:

"Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da kendisi hakkındaki iddialara cevap vermek yerine Türkiye Cumhuriyeti'nin 26. Başbakanı olarak bana açık itham ve hakaretlerde bulunmuştur."

Bakan Soylu ne demişti?

"Davutoğlu 'HDP ile anayasa yapabiliriz' demişti"

"Yıl 2005. Ben Başbakan Yardımcısıyım. AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu. Başbakan Davutoğlu. 7 Haziran seçimleri öncesi MYK toplantısında ‘Biz HDP ile anayasa yapabiliriz’ diye bir cümle çıktı ağzından. Hepimiz baktık. Seçim geçtikten sonra AK Parti çoğunluğu elde edemedi, tek başına iktidar kurabilme kabiliyeti oluşmadı. Ya CHP ile ya diğer siyasal partilerle bir araya gelecek. Bugünkü gibi hatırlıyorum. İlk MKYK toplantısında bugün Deva Partisi’nin başkanı Ali Babacan, "Bu işlere bakmamalıyız, şu anda ekonomiyi ayakta tutmalıyız" dedi.

" 'Sorumluluğumuz demokrasiyi ayakta tutabilmek' dedim"

"Dedim ki, ‘Bizim sorumluluğumuz bugün demokrasiyi ayakta tutmak ve hükümeti kimin kurabileceğine ait çabalarımızı gerçekleştirebilmek. Bu seçim tamamlanmamıştır, kampanya devam etmektedir' Kasım’da da seçim oldu. Sayın Davutoğlu ve ekibi CHP’yle AK Parti’nin iktidarı için canhıraş mücadele verdiler. Bir kısım arkadaşlarımız bunun doğru olmayacağını, Türk siyasetinin doğasına aykırı olduğunu, Türkiye’yi başka bir tarafa doğru getirebileceğini ortaya koydu."

"Davutoğlu ‘Hepinizin odalarında neler konuştuğunu dinletiyorum ve biliyorum’ dedi"

"Büyük bir mücadele başladı. Bir taraftan HDP ile anayasa yapabilme kabiliyeti ortaya koyan birisi. Dertleri Recep Tayyip Erdoğan. Onu külliyede enterne edip, hareketsiz halde bırakan, ABD’nin Avrupa üzerinden uyguladığı politikayı Türkiye’de hakim kılmak. Bunun doğru olmadığını söyledik. Tartışmalar o kadar şiddetli oluyordu ki, bir ara sayın Davutoğlu tam anlamıyla dengesi kaybolarak, ‘Hepinizin odalarında neler konuştuğunu dinletiyorum ve biliyorum’ dedi. 7 Haziran 2015-1 Kasım 2015 arasındaki süreci anlatıyorum."