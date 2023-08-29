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Ekonomi Ek MTV'nin ilk taksit ödeme süresi uzatıldı
Ekonomi

Ek MTV'nin ilk taksit ödeme süresi uzatıldı

Yeniakit Publisher
2023-08-29 11:18:00 -
Ek MTV'nin ilk taksit ödeme süresi uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı ek MTV'nin birinci taksiti için ödeme süresinin uzatıldığını duyurdu.

Ek motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksitinin ödeme süresi 06 Eylül 2023 Çarşamba günü sonuna kadar uzatıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamada, "Bakanlığımızca yapılan değerlendirmeler neticesinde, 7456 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (5) numaralı fıkrası hükmü uyarınca 31 Ağustos 2023 Perşembe günü sonuna kadar ödenmesi gereken ek motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksitinin Ödeme süresi 06 Eylül 2023 Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır." denildi.

 

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