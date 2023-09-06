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Ekonomi Ek MTV'nin 1. taksitinde son gün!
Ekonomi

Ek MTV'nin 1. taksitinde son gün!

Yeniakit Publisher
2023-09-06 13:06:00 -
Ek MTV'nin 1. taksitinde son gün!

Ek motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) 2023 yılı birinci taksitinin bugün gün sonuna kadar ödenmesi gerekiyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) internet sitesinde yer alan açıklamada, ek MTV'nin, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen, 11 ilde geniş çaplı yıkıma sebep olan ve yaklaşık 13 milyon insanın hayatını etkileyen deprem felaketinin getirdiği zararların telafisinde kullanılmak üzere ihdas edilmiş yeni bir vergi olduğuna işaret edildi.

Söz konusu verginin Anayasa Mahkemesince iptal edildiği yönünde yanlış ve yanıltıcı haberler yapıldığına işaret edilen açıklamada, "Ek MTV'yle ilgili olarak Anayasa Mahkemesine açılan davada henüz herhangi bir karar verilmemiştir. Mükelleflerimizin gerçek dışı haberlere itibar etmemeleri ve ödeme süresi içinde ödemelerini yapmalarının menfaatleri gereği olduğunu önemle hatırlatırız." ifadesine yer verildi.

Söz konusu verginin 31 Ağustos olan birinci taksitinin ödeme süresinin, ödemelerde kolaylık sağlanması amacıyla uzatıldığının anımsatıldığı açıklamada, söz konusu sürenin bugün gün sonunda dolacağı aktarıldı.

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