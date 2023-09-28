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Otomotiv Ek MTV için milyonlar yargıyı merakla bekledi! Motorlu Taşıtlar Vergisi ne zaman ödenecek? AYM'den ek MTV kararı
Otomotiv

Ek MTV için milyonlar yargıyı merakla bekledi! Motorlu Taşıtlar Vergisi ne zaman ödenecek? AYM'den ek MTV kararı

Yeniakit Publisher
2023-09-28 18:36:00 - 2023-09-28 18:43:15
Ek MTV için milyonlar yargıyı merakla bekledi! Motorlu Taşıtlar Vergisi ne zaman ödenecek? AYM'den ek MTV kararı

Ek MTV 2. taksit ödeme tarihi belli oldu. Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonra Ek MTV ödeme takvimi gündeme geldi. Araç sahipleri belirlenen tarihler Ek Motorlu...

Ek MTV ne zaman ödenecek, sorusu vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği karar sonrası Ek MTV son ödeme tarihi, araç sahiplerinin gündeme geldi. Anayasa Mahkemesi, ek MTV alınmasını öngören düzenlemenin iptaline ilişkin yapılan başvurunun reddine karar verdi. İlk taksit ödemeleri Ağustos ayında gerçekleştirilmişti. Araç sahipleri 2. taksit ödemeleri için tarih bilgisini sorguluyor. Peki Ek MTV 2. taksit ne zaman, ayın kaçına kadar ödenecek? Ek MTV ödenmezse ne olur? İşte, Ek Motorlu Taşıtlar Vergisiz son ödeme tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler.

Anayasa Mahkemesi (AYM), 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmasını öngören yasal düzenlemenin iptali istemini oy birliğiyle reddetti.

Ek MTV 2. taksit ödeme tarihi belli oldu. Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonra Ek MTV ödeme takvimi gündeme geldi. Araç sahipleri belirlenen tarihler Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. taksit ödemelerini gerçekleştirebilecek. Peki Ek MTV 2. taksit ne zaman ödenecek?

EK MTV NE ZAMAN ÖDENECEK?

Ek MTV'nin 2'nci taksitinin son ödeme tarihi 30 Kasım olarak belirlendi.

Ek MTV'de son ödemesi 5 Eylül olan ilk taksit döneminde yaklaşık 13,2 milyar lirayla hedeflenen tahsilatın yüzde 87’si gerçekleşti.
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Ek MTV'den 2'nci taksitte 30 milyar lira gelir elde edilmesi bekleniyor.

EK MTV ÖDENMEZSE NE OLUR?

Ek MTV'nin ödenmemesi durumunda araç sahiplerinin aylık yüzde 1,4 oranında gecikme faizi ile karşılaşabileceği, belirli bir süreyle geciktirildiğinde de haciz uygulanabileceği belirtildi.

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Anayasa Mahkemesi'nden ek MTV kararı
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