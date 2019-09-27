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Ek gösterge 2200'den 3600'e ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum

Son dakika! 3600 ek göstergenin kapsamı genişletilecek mi? Polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşirelere verilecek olan 3600 ek gösterge artışında kapsam genişleyip genişlemeyeceği merak edilen konuların başında gelmekte. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim öncesinde 3600 ek göstergenin, Meclis çalışmalarına başladıktan sonra ilk gündeme gelecek konulardan biri olacağını açıklamıştı. Meclis 1 Ekim’de çalışmalarına başlayacak. Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla birlikte 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, din görevlisi, hemşire, polis ve idarecilerin ikramiyeleri en az 25 bin lira artacak. Peki Meclis açıldığında 3600 ek gösterge artışı yasası Meclis’e gelecek mi? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum ne?

27 Eylül 2019 Cuma 20:14
Ek gösterge 2200'den 3600'e ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum

Son dakika! 3600 ek göstergenin kapsamı genişletilecek mi? Polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşirelere verilecek olan 3600 ek gösterge artışında kapsam genişleyip genişlemeyeceği merak edilen konuların başında gelmekte. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim öncesinde 3600 ek göstergenin, Meclis çalışmalarına başladıktan sonra ilk gündeme gelecek konulardan biri olacağını açıklamıştı. Meclis 1 Ekim’de çalışmalarına başlayacak. Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla birlikte 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, din görevlisi, hemşire, polis ve idarecilerin ikramiyeleri en az 25 bin lira artacak. Peki Meclis açıldığında 3600 ek gösterge artışı yasası Meclis’e gelecek mi? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum ne?

3600 ek gösterge ne zaman verilecek?

3600 ek gösterge artışı konusu milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. 3600 ek gösterge yasası ne zaman yürürlüğe girecek? İşte gündemden gelen son haberler. Özellikle polis memurları, öğretmenler ve din görevlilerinin yakından takip ettiği '3600 ek göstergenin ne zaman yasalaşacağı merak ediliyor. 3600 ek gösterge artışı ile öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsaması beklenen düzenlemeyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Meclis takvimine göre, kısa sürede gündeme gelmesi öngörülen yeni düzenlemeye ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili bakanlıkların çalışmaları sürüyor.

Ek gösterge konusunda mevcut uygulamada lise veya yükseköğrenim mezunu astsubaylarda statü esası uygulanıyor ve hepsi 3600 ek göstergeden yararlanıyor. Yeni düzenlemede astsubaylarda olduğu gibi statüye göre ek gösterge verilmesi durumunda, eğitim durumuna bakılmaksızın tüm öğretmen, hemşire, polis ve din görevlileri 3600 ek göstergeden yararlanabilecek. İdarecilerde eğitim durumunun dikkate alınması durumunda 3600 ek göstergeden sadece üniversitelerin 4 yıllık lisans mezunları istifade edecek.

Ek gösterge 3600’e çıkarsa ikramiyeler ne kadar artacak?

Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıylabirlikte 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, din görevlisi, hemşire, polis ve idarecilerin ikramiyeleri en az 25 bin lira artacak. Yapılacak düzenlemeden emeklilerin dul ve yetimleri de yararlanacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) Kavaklıdere Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, basın mensuplarıyla bir araya geldi. 3600 ek gösterge hakkındaki araştırmalar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşmasının ardından yoğunluk kazandı. Bakan Selçuk, '3600 ek gösterge çalışmalarımız Devlet Personel Başkanlığı ve Bakanlıklarımızla devam ediyor.' dedi. 

3600 ek gösterge kimleri kapsayacak?

Ek göstergenin 3600'e çıkarılmasıyla memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri artacak. Böylece yaklaşık 1,5 milyon memurun ek gösterge beklentisi karşılanacak. Memur sendikalarınca, 3600 ek gösterge düzenlemesinin tüm kamu personelini kapsayacak şekilde genişletilmesi istenirken, düzenlemeyle öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem; "Her hizmet sınırının bir ek göstergesi var. 2000, 2200, 3000, 3600 olanlar ve daha üst sınırlar da var. Ek göstergenin artışı özellikle emekli ikramiyeleri ve emekli maaşları artıyor. Bu rakamlar net rakamlar değil ortalama rakamlar. Kişiye göre değişecektir bu rakamlar. Polislerin emekli maaşı 530 lira artarken, ikramiyelerinde de 17 bin 100 lira artış olacak. 2200 ek göstergeli birisinin göstergesini 3600'e çıkartırsanız maaş artışı '32 TL' oluyor. Emekli maaş artışı 650 lira artarken, emekli ikramiyesi 23 bin 210 TL artacak. 3000'den 3600 ek göstergeye çıkarılan bir memurun aylık maaşında 34 lira azalma olacak. Emekli maaşı 550 TL artarken, emekli ikramiyesi de 20 bin 710 lira artış gerçekleşecek. Bu düzenlemenin mevcut emeklileri de kapsaması bekleniyor ancak düzenleme ortaya çıkınca hepsini göreceğiz. Dört meslek grubuyla ilgili bir paket olacağını İbrahim Kalın açıkladı. İlk etapta; polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi"

 

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 20:14
  1. Ek gösterge 2200'den 3600'e ne zaman çıkartılacak?
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