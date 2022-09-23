Ejder Yalçın’dan İngiltere’de gövde gösterisi

Macaristan ile imzaladığı sözleşmeyle ilk kez Avrupa pazarına adım atan Nurol Makina, gözünü İngiltere pazarına dikti.

Romanya ve Slovakya'nın da aralarında olduğu ülkelerde çeşitli etkinliklere katılan Nurol Makina, Polonya'da düzenlenen MSPO Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda da bu yıl ilk kez araçlarını tanıttı.

İngiltere'deki DSEI, Fransa'daki Eurosatory gibi dünyanın önemli savunma sanayisi fuarlarına katılarak Avrupa'da göreve hazır olduğu mesajını veren Nurol Makina, İngiltere'de yeni bir adım attı. Dünyanın önde gelen kara aracı ve ekipman üreticilerinin iştirakiyle İngiltere'de düzenlenen DVD2022 Fuarı'na araç kategorisinde Türkiye'den ilk kez Ejder Yalçın 4x4 katıldı.

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından Millbrook'taki test merkezinde gerçekleştirilen fuar, dünyanın farklı noktalarından gelen profesyonelleri, askeri personeli ve karar vericileri bir araya getirdi. Fuarda, 24 ülkeden 210'dan fazla şirket yer aldı.

Sınıfının en iyisi: Ejder Yalçın

Ejder Yalçın, askeri birlikler ile güvenlik güçlerinin meskun mahal ve kırsal alanlar dahil her türlü bölge ve arazi şartlarında harekat ihtiyaçlarına cevap vermek üzere geliştirildi. Yüksek koruma ve hareket kabiliyetlerine sahip araç, harekat sahasında kendini kanıtlamış özgün bir platform olarak görev yapıyor.

Türkiye’de de güvenlik güçlerinin envanterinde yer alan Ejder Yalçın’ın farklı görevler için geliştirilmiş konfigürasyonları bulunuyor. Bugüne kadar, dünya genelindeki kullanıcılara 5 farklı konfigürasyonda Ejder Yalçın teslim eden Nurol Makina, son olarak aracın havan aracı sürümünü geliştirdi.

Koruma seviyesi, mobilite ve faydalı yük taşıma kapasitesiyle sınıfının lideri konumunda bulunan Ejder Yalçın’ın farklı konfigürasyonları arasında Patlayıcı İmha Aracı, Hava Savunma Aracı, Komuta-Kontrol Aracı, Muharebe Aracı, KBRN Keşif Aracı, Personel Taşıyıcı, Mayın/El Yapımı Patlayıcı Tespit-İmha Aracı, Zırhlı Ambulans, Havan Aracı ve Sınır Gözetleme ve Güvenlik Aracı yer alıyor. Nurol Makina, uluslararası kullanıcılarıyla imzaladığı sözleşmeler doğrultusunda, aracın farklı konfigürasyonlarıyla ilgili çalışmalarına yoğun olarak devam ediyor.