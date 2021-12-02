Ejder meyvesi nedir, faydaları nelerdir?
Vitamin ve mineral bakımından en zengin meyveler arasında yer alan ejder meyvesi tüketimi de önerilmektedir.
Ejder meyvesi adıyla popülerleşen pitaya, bilimsel adı Hylocereus cinsi çeşitli kaktüs türlerinin meyvesidir. Ejder meyvesi aynı zamanda bazı çeşitli toplumlarca çilek armudu gibi adlarla da anılmaktadır.
Ejder Meyvesinin Faydaları Nelerdir?
- Antioksidan Özelliğine Sahiptir
- Yüksek Lif İçerir
- Karaciğer Yağlanmasını İyileştirir
- Zayıflamaya Yardımcı Olur
- Gözlere İyi Gelir
- Tansiyonu Dengeler
- Diyabet Hastalığına İyi Gelir
Ejder meyvesi özellikle Orta Amerika ve Güney Amerika kökenli bir meyvedir. Genellikle ticari amaçlı olarak üretilmektedir. Bugün dünya üzerinde Malezya, İsrail ve Vietnam bölgelerinde aktif olarak yetiştirilir. Ejder meyvesi genellikle meyve gibi tüketilmekle birlikte, oldukça faydalı bir meyvedir.