Ejder meyvesi nedir, faydaları nelerdir?

Ejder meyvesi adıyla popülerleşen pitaya, bilimsel adı Hylocereus cinsi çeşitli kaktüs türlerinin meyvesidir. Ejder meyvesi aynı zamanda bazı çeşitli toplumlarca çilek armudu gibi adlarla da anılmaktadır.

Ejder Meyvesinin Faydaları Nelerdir?

Antioksidan Özelliğine Sahiptir

Yüksek Lif İçerir

Karaciğer Yağlanmasını İyileştirir

Zayıflamaya Yardımcı Olur

Gözlere İyi Gelir

Tansiyonu Dengeler

Diyabet Hastalığına İyi Gelir





Ejder meyvesi özellikle Orta Amerika ve Güney Amerika kökenli bir meyvedir. Genellikle ticari amaçlı olarak üretilmektedir. Bugün dünya üzerinde Malezya, İsrail ve Vietnam bölgelerinde aktif olarak yetiştirilir. Ejder meyvesi genellikle meyve gibi tüketilmekle birlikte, oldukça faydalı bir meyvedir.