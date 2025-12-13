  • İSTANBUL
Einstein haklı çıktı: Mars'ta zaman, Dünya'dan daha hızlı akıyor

Bilim insanları, Albert Einstein’ın Genel Görelilik Teorisi'ni doğrulayarak Mars'ta zamanın Dünya'dan daha hızlı aktığını keşfetti. Bu fark, Mars'ın daha zayıf kütle çekimine sahip olması nedeniyle günde ortalama 477 mikrosaniyeyi (saniyenin milyonda biri) buluyor. Bu kesin zaman farkının bilinmesi, gelecekteki insanlı görevler ve gezegenler arası iletişim için hayati önem taşıyor.

Yeni bir araştırmaya göre, bilim insanları Mars'taki saatlerin Dünya'daki saatlerden ortalama olarak her 24 saatte 477 mikrosaniye daha hızlı işlediğini ortaya koydu. Bu şaşırtıcı fark, gelecekteki Mars görevleri ve gezegenler arası iletişim sistemlerinin senkronizasyonu için kritik zorluklar yaratıyor.

ZAMAN NEDEN DAHA HIZLI AKIYOR?

Albert Einstein'ın Genel Görelilik Teorisi, zamanın akış hızının bir bölgedeki kütle çekim gücüne bağlı olduğunu öngörür. Kütle çekimi zayıf olan yerlerde saatler daha hızlı ilerler. Mars'ta zamanın hızlanmasının iki ana nedeni var:

  1. Daha Zayıf Kütle Çekimi: Mars'ın yüzey kütle çekimi, Dünya'nın deniz seviyesindeki kütle çekiminden beş kat daha azdır. Bu, hızlanmanın en büyük nedenidir.

  2. Yörünge Hızı: Mars'ın yörünge hızı Dünya'dan daha yavaş olsa da, zayıf kütle çekiminin yarattığı hızlandırıcı etki, bu yavaşlatıcı etkiyi büyük ölçüde bastırır.

Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü'nden (NIST) fizikçiler Neil Ashby ve Bijunath Patla, Mars'ın Dünya ve Ay'ın kütle çekim etkileriyle oluşan yumurta şeklindeki yörüngesini de hesaplamalarına dahil etti.

GEZEGENLER ARASI İNTERNET İÇİN KRİTİK VERİ

Analizler, Mars'taki zamanın ortalama 477 mikrosaniye daha hızlı aktığını gösterse de, bu değerin Mars yılı boyunca günlük olarak 226 mikrosaniye kadar büyük bir oranda dalgalandığını ortaya koydu. Bu günlük dalgalanma, Mars'ın elips şeklindeki yörüngesi ve komşularının sürekli değişen kütle çekim etkilerinden kaynaklanıyor.

Araştırmacılar, elde edilen bu bulguların, gelecekte Güneş Sistemi genelinde standart bir saat oluşturulmasına ve gezegenler arası bir "internet" için hızlı iletişim kanallarının kurulmasına yardımcı olacağını belirtiyor. Ancak bu büyük dalgalanmaların hassas zaman senkronizasyonunu zorlaştıracağına dikkat çekiliyor.

 

