Eid mübarek ifadesi bayramda en çok kullanılan etiketler arasında yer alıyor. Sosyal medyada bayram tebriği paylaşımı yapanlar etiket olarak Eid mübarek ifadesini kullanıyor. Peki, Eid mübarek nedir niye kullanılıyor?

Eid Mubarek ne demek? Eid Mubarek ne anlama geliyor?

Sosyal medyada bayram paylaşımı yapmak isteyenler, milyonların kullandığı Eid Mubarek ifadesinin ne anlama geldiğini, yanlış bir kelime kullanmak istemedikleri için bu sözün anlamını araştırıyor.

Eid mübarek, Arapça bir terim ve 'Kutsal bayram' anlamında kullanılıyor. Milyarlarca Müslüman bu ifadeyi kullanarak sosyal medyadan bayram kutlaması yapıyor.

Dünyanın dört bir yanında, birbirlerini hiç tanımayan, farklı ülke ve coğrafyada yaşayanlar Eid mübarek ifadesiyle selamlaşıp bu mübarek günü kutluyor.