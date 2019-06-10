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EİB, Genç İhracatçılar Konseyi kuruyor

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından, genç ihracatçıların sayısını artırmak amacıyla EİB Genç İhracatçılar Konseyi oluşturuluyor.

10 Haziran 2019 Pazartesi 10:14
EİB, Genç İhracatçılar Konseyi kuruyor

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından, genç ihracatçıların sayısını artırmak amacıyla EİB Genç İhracatçılar Konseyi oluşturuluyor.


Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Başkanlar Kurulu’nda kurulması benimsenen EİB Genç İhracatçılar Konseyi’nde ilk etapta yaşı 45’in altında olan EİB yönetim kurullarında yer alan ihracatçılar görev alacak. Konsey kuruluşunu tamamladıktan sonra EİB bünyesindeki tüm genç ihracatçıları çatısı altında buluşturacak.


Gençlere ihracatı tanıtmak ve ihracatçı olmalarını sağlamayı amaçladıklarını belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye’nin bugün 83 bin olan ihracatçı sayısını 2023 yılında 120 bin ihracatçıya çıkarma hedefi olduğunu, ihracatçı sayısına artışa en büyük katkıyı Ege Bölgesi’nden vermek istediklerini kaydetti.


Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından kadın ihracatçı sayısını artırmak amacıyla oluşturulan TİM Kadın Konseyinde her alan 55 kadın ihracatçının 18 tanesinin Ege İhracatçı Birlikleri üyesi olduğunu hatırlatan Eskinazi, “Türkiye geneli genç ihracatçı sayısında da Ege İhracatçı Birlikleri üyelerinin çoğunlukta olmasını istiyoruz” diye konuştu.



Gençler e-ihracata yoğunlaşacak


Ege İhracatçı Birlikleri yönetim kurullarında yaşı 45’in altında olan 46 ihracatçı olduğu bilgisini veren Eskinazi, “EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliğimizin hepsinde genç isimler yönetimlerde görev alıyor. Dijitalleşen dünyada iş yapma şekilleri değişiyor. E-ticaret öne çıkıyor, gençler e-ihracata daha çabuk uyum sağlayarak Türkiye’nin ihracat hedeflerine ulaşmasında öncü rol oynayacak, biz de daha çok genci ihracatçı yapmak için çaba göstereceğiz. Türk Eximbank genç ihracatçılara yönelik “Genç Girişimci İhracat Destek Kredisi” isimli çok anlamlı bir kredi programını kısa süre önce devreye aldı. Genç girişimcilere verilecek desteklerle Türkiye ihracat hedeflerine daha kolay ulaşacak” diyerek sözlerini noktaladı.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 10:14
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