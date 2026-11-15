Ehliyetsiz, alkollü, kopya plakalı! 5 yayayı biçti, bir de kaçmaya kalktı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bursa’da yaya geçidindeki 5 kişiye motosikletle çarpan sürücünün ihlalleri bununla da sınırlı kalmadı. Kaçmaya çalışırken yakalanan 21 yaşındaki Y.K.’nin ehliyetsiz ve 1 promilin üzerinde alkollü olduğu, motosikletinde ise başka bir araca ait kopya plaka kullandığı ortaya çıktı.
Bursa’da trafik kurallarını hiçe sayan motosiklet sürücüsü, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 5 kişiyi yaraladı.
Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Şehreküstü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K. (21) idaresindeki motosiklet, hızla ilerlediği sırada yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 5 kişiye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 5 kişi yola savrularak yaralandı. Kazanın ardından olay yerinden kaçmaya çalışan sürücü ise, polis ekiplerince yakalandı. Korktuğu için kaçmak istediğini söyleyen sürücünün yapılan kontrolde ehliyetsiz olduğu ve 1 promilin üzerinde alkollü olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinde motosikletin üzerinde bulunan plakanın başka bir otomobile ait olduğu, plakanın kopyalanarak kullanıldığı da ortaya çıktı. 5 kişinin yaralandığı kazada sürücüye yaklaşık 300 bin lira idari para cezası uygulanırken, Y.K. gözaltına alındı.
Yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor.
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