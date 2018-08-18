Ehliyeti ve aracı olmayan adama trafik cezası kestiler

Kahramanmaraş’ta herhangi aracı ve ehliyeti bulunmayan Mehmet Çetinkaya, 2004 yılında adına İstanbul’da trafik cezası kesildiğini söyledi.

Kahramanmaraş’ta yaşayan Çetinkaya, 2013 yılında borç yapılandırması için vergi dairesine gittiğinde 2004 yılından adına 508 TL trafik cezası kesildiğini öğrendi.

Ehliyeti olmadığı için otomobilinin dahi olmadığını belirten Çetinkaya, İstanbul’da 2004 yılında 34 AV 5872 plakalı kamyonete ceza kesildiğini ve daha İstanbul’a ayak basmadığını söyledi.

Tüm yetkili mercilere başvuru yapmasına rağmen ceza tutarının 5 yıldır karşısına çıktığını kaydeden Çetinkaya, “Kahramanmaraş’ta vergi dairesine 2013 yılında farklı bir borçtan dolayı yapılandırma için gittiğimde, karşıma bir borç çıktı. Baktık ki otomobil 34 plakalı ve benim ilgimin olmadığını söyledim. 34 AV 5872 plakalı 2012 model kapalı kasa kamyona çıkıyor. Vergi dairesinden aldığımız bilgide 2004 yılında ceza yenildiği gösteriyor. Her defasında bana yazı geliyor borcumun olduğu konusunda. Yani 2004 yılında benim üzerime 508 lira trafik ceza borcum olduğu söyleniyor ve 5 yıldır karşıma çıkıyor. Benim otomobilim de yok ehliyetim de yok. Benim üzerime olmayan araç için yazılan cezanın iptalini istiyorum. Ya da ben bu cezayı öderim aracımı da isterim neredeyse” diye konuştu.