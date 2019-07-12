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Ehliyet yenileme başvurusu nasıl yapılır? Ehliyet belgeleri nelerdir?

Ehliyetini yenilemek isteyenler Ehliyet nasıl yenilenir ehliyet yenileme işlemi nasıl yapılır gibi konuları merak ediyorlar. Ehliyet için gerekli belgeler nelerdir? İşte ehliyet işlemleri hakkında ayrıntılar...

12 Temmuz 2019 Cuma 18:07
Ehliyet yenileme başvurusu nasıl yapılır? Ehliyet belgeleri nelerdir?

Ehliyetini yenilemek isteyenler Ehliyet nasıl yenilenir ehliyet yenileme işlemi nasıl yapılır gibi konuları merak ediyorlar. Ehliyet için gerekli belgeler nelerdir? İşte ehliyet işlemleri hakkında ayrıntılar...

Ehliyet yenilemek için son tarih ne zaman?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada vatandaşların kimlik kartlarını 2023 yılına kadar, ehliyet belgesini ise 2020 yılına kadar değiştirmesi konusunda uyarıda bulunuldu.

2019 yılında ehliyetini değiştirerek yeni tip ehliye almak isteyen vatandaşların öncelikle randevu.nvi. gov.tr internet adresi üzerinden ya da Alo 199 numaralı çağrı merkezinden randevu alınması gerekiyor.

Randevunuza gününde gitmezseniz sistem yeni randevu almanızı 1 ay engelliyor. Randevu günü gidemeyecekseniz, almış olduğunuz randevuyu en az yarım saat önce iptal etmeniz gerekiyor.

Ehliyet yenileme belgeleri nelerdir?

Ehliyetinizi yenilemek için bazı belgeler gereklidir. Bu belgeler şu şekildedir,

– Eski ehliyet belgeniz

– Kimlik Belgeniz (Nüfus Cüzdanı – Yeni Kimlik Kartı yada Pasaport)

– Sürücü olur sağlık raporu,

– 2 adet biyometrik fotoğraf,

– Nüfus Müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi,

– Sürücü belgesi yenileme harcı ücreti + Vakıf Bedeli

– Kan grubunu belirleyen belge (Beyan etmenizde yeterlidir).

Ehliyet yenileme ücreti ne kadar?

2019 eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyenler;

– Polis Vakfı Ücreti 2 TL + Değerli Kağıt Bedeli 13 TL = 15 TL

2019 eski tip sürücü belgesini kaybeden yada çaldıranlar;

– Polis Vakfı Ücreti 2 TL + Değerli Kağıt Bedeli 13 TL = 15 TL

2019 yeni tip sürücü belgesini yenilemek isteyenler;

– Polis Vakfı Ücreti : 30 TL + Değerli Kağıt Bedeli : 166 TL = 196 TL ödeme yapacak.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 18:07
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