2021 yılı için bazı vergi ve harç tutarlarına yüzde 9,11 oranında zam yapıldı. Yapılan bu zam çerçevesinde sürücü belgesi harçları da arttı. Peki, 2021 sürücü belgesi harçları ne kadar?

Ehliyet harcı 2021 | Ehliyet ücreti ne kadar 2021

Yapılan artışla birlikte 2021 harçları şöyle:

A sınıfı sürücü belgesi harcı 272 TL

B sınıfı sürücü belgesi harcı 820,10 TL

Ehliyet yenileme son başvuru tarihi

2021 yılına girerken milyonlarca kişi eski tip ehliyetlerin yenileriyle değiştirilmesi için son başvuru tarihinin ne olduğunu araştırmaya başladı. Ehliyet yenileme işlemleri ilk yapılan açıklamaya göre 31 Aralık 2020’de sona erecekti. Ancak daha sonra alınan kararla bu süre iki yıl da uzatıldı. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “01 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenmiş eski tip ehliyetlerin yeni tip ehliyet ile değiştirilmesi sürecinde vatandaşların başvuru yoğunluğunu ve bu yoğunluktan kaynaklı sorunları hafifletmek amacıyla; ehliyetlerin değiştirilme süresi İçişleri Bakanlığımızca 31.12.2022’ye kadar uzatılmıştır" denildi. Ehliyet yenileme işlemleri 31 Aralık 2022’ye kadar yapılabilecek.

Sürücü belgesi yenilemek için gereken belgeler nelerdir?

Eski ehliyet belgeniz

Kimlik Belgeniz (Nüfus Cüzdanı - Yeni Kimlik Kartı ya da Pasaport)

Sürücü olur niteliği taşıyan sağlık raporu

1 adet biyometrik fotoğraf

Nüfus Müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi

Kan grubunu belirleyen belge (Beyan etmenizde yeterlidir).

Değişim ücretinin ödendiğine dair dekont

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Ödemeleri banka şubelerinden, PTT şubelerinden ya da Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi üzerinden yapabilirsiniz.