Ehliyet harcı 2021 | Ehliyet ücreti ne kadar 2021
2021 ehliyet harcı ne kadar oldu? | 1 Ocak 2021 itibariyle pek çok kalemde artış yaşanacak. Bunlardan biri de ehliyet harçları. Bu sebeple vatandaşlar ehliyet harçlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. 2021 A sınıfı sürücü belgesi harcı ne kadar? | B sınıfı ehliyet ücreti 2021
2021 yılı için bazı vergi ve harç tutarlarına yüzde 9,11 oranında zam yapıldı. Yapılan bu zam çerçevesinde sürücü belgesi harçları da arttı. Peki, 2021 sürücü belgesi harçları ne kadar?
Ehliyet harcı 2021 | Ehliyet ücreti ne kadar 2021
Yapılan artışla birlikte 2021 harçları şöyle:
A sınıfı sürücü belgesi harcı 272 TL
B sınıfı sürücü belgesi harcı 820,10 TL
Ehliyet yenileme son başvuru tarihi
2021 yılına girerken milyonlarca kişi eski tip ehliyetlerin yenileriyle değiştirilmesi için son başvuru tarihinin ne olduğunu araştırmaya başladı. Ehliyet yenileme işlemleri ilk yapılan açıklamaya göre 31 Aralık 2020’de sona erecekti. Ancak daha sonra alınan kararla bu süre iki yıl da uzatıldı. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “01 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenmiş eski tip ehliyetlerin yeni tip ehliyet ile değiştirilmesi sürecinde vatandaşların başvuru yoğunluğunu ve bu yoğunluktan kaynaklı sorunları hafifletmek amacıyla; ehliyetlerin değiştirilme süresi İçişleri Bakanlığımızca 31.12.2022’ye kadar uzatılmıştır" denildi. Ehliyet yenileme işlemleri 31 Aralık 2022’ye kadar yapılabilecek.
Sürücü belgesi yenilemek için gereken belgeler nelerdir?
Eski ehliyet belgeniz
Kimlik Belgeniz (Nüfus Cüzdanı - Yeni Kimlik Kartı ya da Pasaport)
Sürücü olur niteliği taşıyan sağlık raporu
1 adet biyometrik fotoğraf
Nüfus Müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi
Kan grubunu belirleyen belge (Beyan etmenizde yeterlidir).
Değişim ücretinin ödendiğine dair dekont
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Ödemeleri banka şubelerinden, PTT şubelerinden ya da Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi üzerinden yapabilirsiniz.