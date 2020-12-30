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Ekonomi Ehliyet harç ücretleri 2021 | Ehliyet harcı ne kadar oldu?
Ekonomi

Ehliyet harç ücretleri 2021 | Ehliyet harcı ne kadar oldu?

Ehliyet randevusu al | 2021 yılı itibariyle ehliyet harç ücretlerinde artış yaşanacak. Vatandaşlar ehliyet harçlarının ne kadar olduğunu, ehliyet randevusunun nasıl alındığını merak ediyor. Ehliyet narcı ne kadar oldu 2021

Yeniakit Publisher
2020-12-30 08:43:00 -
Ehliyet harç ücretleri 2021 | Ehliyet harcı ne kadar oldu?

Ehliyet harcı güncel | 1 Ocak 2021 itibariyle pek çok alanda fiyat artışı gerçekleşecek. Bunlar arasında ehliyet harçları da yer alıyor. Yeni yılda, bazı vergi ve harç tutarlarında, yüzde 9,11 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artışa gidilecek. Peki, ehliyet harçların ne kadar?

Ehliyet harç ücretleri 2021 | Ehliyet harcı ne kadar oldu?

Ehliyet alacak olanlar harç ücretlerinin ne kadar olacağını araştırıyor. 2021'de A sınıfı sürücü belgesi harcı 272 lira olarak belirlenirken, bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 820,10 lira olarak uygulanacak.

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