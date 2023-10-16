Ehl-i Sünnet Alimler Birliği'nden Gazze ve Kudüs açıklaması

Ehl-i Sünnet Alimler Birliği tarafından yapılan açıklama şöyle:

İlk kıblemiz Mescid-i Aksâ ibadet maksadı ile gidilmeye değer üç mescitten birisidir. Kudüs ve çevresi Yüce Allâh‘ın (cc) Kur’ân-ı Kerîm’de etrafını mübarek kıldığını belirttiği mukaddes ve mübarek bir bölgedir. Önce Hz Ömer’in daha sonra da Salahaddin-i Eyyûbi’nin fetihleriyle bizlere emânet edilen Mescid-i Aksâ ve çevresi, bugün yapı olarak zaten vahşi olan ırkçılık tiynetindeki siyonist yahudilerin vahşi saldırıları ve işgali ile tarihin en acı günlerini yaşamaktadır. Bundan tüm müslümanların sorumlu olduklarını herkesin bilmesi gerekir. Çünkü Kudüs ve Mescid-i Aksâ meselesi sadece filistinlilerin değil, tüm müslümanların meselesidir.

Canları pahasına mücadele eden Filistinli-Gazzeli kardeşlerimiz bu emaneti korumak için bütün Ümmet adına mücadele etmektedir.

Hiçbir savaş hukuku ve insanî hakkı gözetmeksizin israilin vahşî yönetimi, ABD ve batılı ülkelerin açık desteğinden ve İslam aleminin sessizliğinden cesaret alarak tüm gücüyle saldırmaktadır.

Tarihte birbirlerine en vahşi muameleyi yapan yahudi ve hristiyanların birlik olmaları ayrıca dikkate değerdir. Halbuki çok yakın zamana kadar bu iki millet birbirlerine en ağır zulümleri yaptılar.

Gazzeli kardeşlerimizin Aksâ Tûfan’ı adıyla başlattıkları şanlı mücadeleye tüm İslam âlemini ve ehl-i vicdan olan tüm insanlığı destek olmaya davet ediyor, dualarımızla ve fırsat bulduğumuz her imkanımızla yanlarında olduğumuzu beyan ediyoruz.

Türkiye, aynen Azerbaycan, Irak, Suriye ve Libya meselelerinde olduğu gibi Filistin / Gazze konusunda da tarafını net şekilde belli etmeli, tavrını en etkin ve caydırıcı şekliyle ortaya koymalıdır.

Dua ve selam ile

EHL-İ SÜNNET ALİMLER BİRLİĞİ