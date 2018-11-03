0553 313 94 23
impression

Egzoz dumanı kanser yapıyor

Otoyol kenarında evi olmak kansere pencere açmak!

03 Kasım 2018 Cumartesi 16:53
Egzoz dumanı kanser yapıyor

Uzmanlar egzoz gazının astım ve kansere sebep olduğunu belirtiyor. Hele, dizel motorlu araçlardan çıkan gazın benzinli araçlardan çıkan gaza oranla daha tehlikeli olduğuna dikkat çekiliyor. Dizel araçların egzozlarından çıkan dumanın içeriğinde ''karbonmonoksit, bütadien 13, formaldehit, sülfat, nitrojen oksit ve aromatik hidrokarbonlar gibi uçucu gazlar ver. Bu gazlar ''immün, romatizmal ve solunum yolu hastalıklarının oluşmasında ve mevcut hastalıkların tetiklenmesinde büyük rol oynadığı biliniyor.

ANNE KARNINDAKİ BEBEĞİ DE ETKİLİYOR

Havadaki kirleticilerin yüzde 95'inin gaz ile gözle görülemeyen zararlı partiküllerden oluşuyor. Otoyola bakan eviniz varsa bu partiküllerden korunmamız imkansız. Çünkü bronşlarımızdaki küçük tüylerin görevi havadaki bu partikülleri tutarak zararlarını en aza indirmek. Akciğerlerin de kendine has bir temizleme sistemi mevcut, ancak havadaki zararlı gazlardan dolayı bu sistem bozuluyor. Soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklar alt solunum yollarına ulaşarak zatürreeye, hatta kansere kadar götüren bir süreç ortaya çıkarıyor. Eğer hamile bireyler egzoz gazına maruz kalırsa, anne karnındaki bebek annesinden daha çabuk hastalıklarla yüzleşiyor.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 16:53
  1. egzoz dumanı
  2. kanser

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti yerel seçim adaylık başvuruları
    1. AK Parti yerel seçim adaylık başvuruları
    2. Çarpan otomobil ayağını kopardı!..
    3. Denizanası sokmaları öldürebilir
    4. Rusya, Birleşmiş Milletler konvoyunun..
    5. FIFA Başkanı İnfantino hakkında flaş..
    6. Hamaney: Kendi kendimize yeteriz!
    7. Deniz tam bir şifa kaynağı
    8. Payitaht Abdülhamid'de çarpıcı..
    9. Rusya'dan gerginlik oluşturacak açıklama
    10. DAEŞ'li terörist, Belçika'dan sığınma..
    11. Ekler pastadan 3 kişi zehirlendi
    12. Kulağınızı temizlemek istiyorsanız...
    13. Rusya'dan çok sert açıklama! 'İran'ın..
    14. AK Parti belediye başkan adayı başvuru..
    15. MHP'li isimden kritik ittifak açıklaması
    16. Lohusa humması eskiden öldürürdü
    17. Fuat Oktay Merkezefendi Millet..
    18. Egzoz dumanı kanser yapıyor
    19. Fatih Terim şimdi yandı! Raporlarda..
    20. Eşinizin sizden 3 beklentisi
    Kuzey Kore, Türkiye'den yardım istedi
    Kuzey Kore, Türkiye'den yardım istedi
    Akar'dan HDP'li vekile ayar: Nasıl olsa askere gelmeyeceksin
    Akar'dan HDP'li vekile ayar: Nasıl olsa askere gelmeyeceksin
    İran'a ambargo başladı! Artık verilmiyor
    İran'a ambargo başladı! Artık verilmiyor
    Kılıçdaroğlu'ndan İstiklal Marşı'na hakaret gibi sözler: Hani ırkçılık yapmayacaktık?
    Kılıçdaroğlu'ndan İstiklal Marşı'na hakaret gibi sözler: Hani ırkçılık yapmayacaktık?
    Rusya'dan S-400 açıklaması!
    Rusya'dan S-400 açıklaması!

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    Kılıçdaroğlu koltuk sevdasına 'kılıf' buldu
    Kılıçdaroğlu koltuk sevdasına 'kılıf' buldu
    Malatya'daki bombalı aracın şoförü bakın kim çıktı! Şaşırmadık
    Malatya'daki bombalı aracın şoförü bakın kim çıktı! Şaşırmadık