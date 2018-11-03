Egzoz dumanı kanser yapıyor

Uzmanlar egzoz gazının astım ve kansere sebep olduğunu belirtiyor. Hele, dizel motorlu araçlardan çıkan gazın benzinli araçlardan çıkan gaza oranla daha tehlikeli olduğuna dikkat çekiliyor. Dizel araçların egzozlarından çıkan dumanın içeriğinde ''karbonmonoksit, bütadien 13, formaldehit, sülfat, nitrojen oksit ve aromatik hidrokarbonlar gibi uçucu gazlar ver. Bu gazlar ''immün, romatizmal ve solunum yolu hastalıklarının oluşmasında ve mevcut hastalıkların tetiklenmesinde büyük rol oynadığı biliniyor.

ANNE KARNINDAKİ BEBEĞİ DE ETKİLİYOR

Havadaki kirleticilerin yüzde 95'inin gaz ile gözle görülemeyen zararlı partiküllerden oluşuyor. Otoyola bakan eviniz varsa bu partiküllerden korunmamız imkansız. Çünkü bronşlarımızdaki küçük tüylerin görevi havadaki bu partikülleri tutarak zararlarını en aza indirmek. Akciğerlerin de kendine has bir temizleme sistemi mevcut, ancak havadaki zararlı gazlardan dolayı bu sistem bozuluyor. Soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklar alt solunum yollarına ulaşarak zatürreeye, hatta kansere kadar götüren bir süreç ortaya çıkarıyor. Eğer hamile bireyler egzoz gazına maruz kalırsa, anne karnındaki bebek annesinden daha çabuk hastalıklarla yüzleşiyor.