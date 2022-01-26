  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hristiyanlar karşı çıkmıştı! Afrika ülkesinde başörtüsü zaferi

AKINCI'nın yeni rotası belli oldu! Dünya bunu konuşacak

‘Sol’un gerçek yüzü bir kez daha ortaya çıktı! Dün Nurettin Sözen bugün İmamoğlu

16 milyon vatandaş bir yana, İngiliz büyükelçi bir yana! Yemek molası diyen Ekrem kıvırmaya başladı

Yüksekten dolar alanlar dikkat! Ekonomist Hatice Kolçak duyurdu: Büyük çözülme geliyor, dolar kuru...

Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardı! Hazırlıklı olun

Reklam kokan hareketler bunlar! Sarıgül "kimim ben?" dediği taksiciye bakın ne yaptı?

Ekrem İmamoğlu yaşanan çileyi iki kelime ile kapattı: Özür dileriz

Avrupa’dan beklenen hareket! Miço çıldırdı Tüm dostlarımız bizi sattı

Tam bir FETÖ maşası olduğu ortaya çıktı! İşte Sedef Kabaş’a ilişkin yeni ayrıntılar…
Kadın - Aile Egzersiz hareketleri ölümü önleyebilir
Kadın - Aile

Egzersiz hareketleri ölümü önleyebilir

Araştırma: Günlük rutine 10 dakika egzersiz eklemek ölümü önleyebilir

Yeniakit Publisher
2022-01-26 20:02:00 - 2022-01-26 20:08:10
Egzersiz hareketleri ölümü önleyebilir

Egzersizin sağladığı faydalar hem bedensel hem de zihinsel sağlığınızı etkiler. Yapılan araştırmalar fiziksel aktivitenin özgüveni artırdığını, ruh halini iyileştirdiğini, uyku kalitesini ve enerjiyi yükseltip, stres ve depresyon riskini azalttığını göstermektedir.

ABD’de yapılan bir araştırma, ülkedeki 40 yaş üstü yetişkinlerin günlük rutinlerine 10 dakikalık fiziksel aktivite eklemeleri durumunda 110 bin ölümün önlenebileceğini gösterdi.

JAMA Internal Medicine dergisinde yayımlanan araştırma, ABD’deki yetişkinlerin fiziksel aktivite alışkanlıklarını inceledi.

Araştırma, 40 yaş üstü bireylerin günlük rutinlerine 10 dakikalık egzersiz eklemeleri durumunda ABD’de her yıl tahmini  110 bin ölümün önlenebileceğini gösterdi.

Araştırmayı yürütenlerden Pedro Saint-Maurice, “Bu çalışma egzersizin yalnızca bireylerin sağlığına etkisine odaklanmıyor, nüfus seviyesinde inceliyor. Herkesin günde 10 dakika ve fazlası egzersiz yapmasını teşvik edersek daha sağlıklı bir topluma ulaşabiliriz” dedi.

Uzmanlar, günlük egzersizin spor salonlarında olmasının şart olmadığını, kişilerin kısa yürüyüşler ya da evde yapılan hareketlerle günlük rutinlerini daha sağlıklı hale getirebileceğini söylüyor.

Evde yapılabilecek 8 egzersiz hareketi

  • Ters Lunge.
  • Diz Üstünde Şınav.
  • Yan Bacak Kaldırma.
  • Köprü
  • Diz Kaldırma.
  • 8 8. Plank.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay