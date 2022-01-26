Egzersiz hareketleri ölümü önleyebilir

Egzersizin sağladığı faydalar hem bedensel hem de zihinsel sağlığınızı etkiler. Yapılan araştırmalar fiziksel aktivitenin özgüveni artırdığını, ruh halini iyileştirdiğini, uyku kalitesini ve enerjiyi yükseltip, stres ve depresyon riskini azalttığını göstermektedir.

ABD’de yapılan bir araştırma, ülkedeki 40 yaş üstü yetişkinlerin günlük rutinlerine 10 dakikalık fiziksel aktivite eklemeleri durumunda 110 bin ölümün önlenebileceğini gösterdi.

JAMA Internal Medicine dergisinde yayımlanan araştırma, ABD’deki yetişkinlerin fiziksel aktivite alışkanlıklarını inceledi.

Araştırma, 40 yaş üstü bireylerin günlük rutinlerine 10 dakikalık egzersiz eklemeleri durumunda ABD’de her yıl tahmini 110 bin ölümün önlenebileceğini gösterdi.

Araştırmayı yürütenlerden Pedro Saint-Maurice, “Bu çalışma egzersizin yalnızca bireylerin sağlığına etkisine odaklanmıyor, nüfus seviyesinde inceliyor. Herkesin günde 10 dakika ve fazlası egzersiz yapmasını teşvik edersek daha sağlıklı bir topluma ulaşabiliriz” dedi.

Uzmanlar, günlük egzersizin spor salonlarında olmasının şart olmadığını, kişilerin kısa yürüyüşler ya da evde yapılan hareketlerle günlük rutinlerini daha sağlıklı hale getirebileceğini söylüyor.

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