Egzama Nedir, Ne İyi Gelir? Egzama Nedenleri ve Belirtileri

EGZAMA NEDİR?

Atopik dermatit ya da bilinen adı ile egzama, cilt kuruluğuna, kaşıntıya, döküntülere ve lekelere sebep olan ve bulaşıcı olmayan yaygın bir inflamatuar cilt rahatsızlığıdır. Ciltte yaşanan bu değişim, Bu cildin neminin korunmasına ve vücudun dış etkenlere karşı korunmasına yardımcı olmaktan sorumlu olan cildin bariyer fonksiyonunu zayıflatır.

Küçük çocuklarda daha sık görülen egzama hastalığı her yaştan kişiyi de etkileyebilir. Kronik bir cilt rahatsızlığı olan egzama tahriş edici maddeler veya alerjenlerle temas edildiğinde bazen daha da şiddetlenebilir ancak.

Bulaşıcı bir hastalık olmayan egzamanın yaygın belirtileri cilt kuruluğu, kaşıntı, deri döküntüleri ve kuru lekeler olarak gösterilir.

Genellikle ellerde, bacaklarda ve ayaklarda görülse de vücudun herhangi bir yerinde de egzama hastalığı meydana gelebilir. Egzama rahatsız edici bir görüntüye neden olsa da tehlikeli bir rahatsızlık değildir. Basit tedaviler ile kontrol altına alınabilir. Önemli olan, egzama belirtilerini iyi tanımak ve vakit kaybetmeden doktora başvurmaktır.

EGZAMA NEDEN OLUR?

Egzamaya sabun, deterjan, şampuan ve banyo köpüğü gibi tahriş edici alerjenlerle temas, soğuk ve kuru hava, nem, toz, polen ve küf gibi çevresel faktörler ya da stres ve genetik geçiş gibi uyaranlar neden olmaktadır. Ayrıca staphylococcus aureus adlı bakteri de egzamaya neden olur. Bu bakteri vücuttaki yararlı bakterilerin yerini alır ve cildin bariyer fonksiyonunu bozar.

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Cildin reaksiyon vermesini sağlayarak egzamanın nedenleri şunlardır:

Soğuk ve kuru hava

Nem gibi çevresel faktörler

Alerjenler

Makyaj ve cilt bakım ürünleri

Deterjan, sabun ve parfüm gibi kimyasallar

Polen ve küfler

Gıda alerjileri

Birtakım metaller

Bağışıklık sistemi düşüklüğü

Genetik

Ortamdaki hava kirliliği

Stres ve kaygı

EGZAMA ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Genellikle kronik bir cilt rahatsızlığı olan egzamanın kendi içinde ayrıldığı bazı türleri mevcuttur.

Egzama türleri şöyle sıralanabilir:

Atopik egzama: Bu egzama çeşidinin gelişiminde genetik, immünolojik, çevresel faktörlerin bileşiminin rolü olduğu düşünülmektedir.

Seboreik dermatit: Nedeni tam olarak bilinmeyen ve kronik olan seboreik egzama cildin yağlı olduğu bölgelerde, yüzde yani kaşlar, yanaklar, burun kenarları, sakal içleri, göğüs ortası, saçlı deri, kulaklarda görülür. Kulak egzaması olarak da bilinen seboreik egzama kızarıklık, pullanma ve kabuklanmayla oluşur.

Asteatotik egzama: Bu egzama çeşidi yaşlılarda daha sık görülmektedir. Sık banyo yapılması, derinin üst tabakasındaki yağ miktarının azalması veya atopi gibi nedenler sonrasında görülebilmektedir. Kış aylarında kuruluk arttığı zaman daha fazla görülebilmektedir. Genellikle bacakların ön yüzünde, kollarda ve gövdede çıkmaktadır. Deride porselen çatlağı gibi bir görüntüye, kaşıntıya, kuruluğa ve döküntüye neden olmaktadır.

Kontakt egzama: Cildin duyarlı olduğu maddelere karşı oluşan akut veya kronik reaksiyondur. Cilt, koruyucu yağlarını engelleyen maddelere sürekli maruz kalırsa kontakt egzama oluşur. Kontakt dermatitte egzamayı tetikleyen bazı maddelere karşı dikkatli olunmalıdır. Kontakt egzama; temizlik maddeleri, makyaj malzemeleri, parfümler, oje, endüstriyel maddeyle temas, saç boyaları, diş macunu, sakız, ayakkabı ve ayak spreyleri, pantolan fermuarı, metal düğmeler, geçici dövmeler nedeniyle görülür.

Numuler egzama: Daha çok kol ve bacaklarda, ellerde görülen numuler egzama, madeni para büyüklüğünde, çok sayıda olabilen yuvarlak kaşıntılı lezyonlardır. Kronik seyirli olup, daha çok genç erişkinler ve yaşlılarda rastlanır. Numuler egzamanın lezyonları papül ve vezikül denen ufak kabartıların birleşmesiyle oluşur ve akut dönemde kızarıklık, sızıntı ve kabuklanma gösterir.

Gravitasyonel egzama: Ayakta çalışanlarda ve yaşlılarda çok sık görülen bir egzama çeşididir. Bacakların alt kısımlarında varislerin oluşması ve kan dolaşımın bozulmasıyla gelişmektedir. Burada kan birikmesinden dolayı damarlarda basınç artmakta ve bu da deride hasara neden olabilmektedir. Doğum yapmış kadınlarda gravitasyonel egzama görülebilir. Bacaklarda kuruluk, kaşıntı, su toplaması, kızarıklık gibi belirtilerle kendini gösterir. Egzama kronikleştikçe deride koyu lekeler, derinin sertleşmesi ve sonrasında ülser gibi yara oluşabilmektedir.

EGZAMA BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ciltte kuruluk, çatlaklık, kaşıntı, deri döküntüleri, kuru lekeler, şişlik, kabuk oluşumu, pullanma ve kabarcıklar egzama belirtileri arasında gösterilir.

Genel olarak egzama belirtileri şunları içerir:

Ciltte kuruma ve çatlama

Cilt rengine bağlı olarak rengi değişebilen şişmiş cilt döküntüleri

Kaşıntı

Ciltte kabuklaşma ve şişlik

İltihap ya da cilt enfeksiyonu meydana gelmesi

Göz çevresindeki cildin koyulaşması

Avuç içlerindeki cilt kırışıklıkları

Ciltte yoğun hassasiyet

Ciltte çizik çizik izler

Ciltte kuruluk

Egzama hastalığından cildin nemi fazla tutamamasından dolayı cilt kuruluğu meydana gelir.

Cilt kaşıntısı

Egzamadan etkilenen cilt sinirleri uyaran bazı kimyasal aracılar salgılar ve neticesinde ciltte kaşıntı yaşanır.

Deri döküntüsü

Egzamanın ciltte meydana getirdiği iltihaplanma sonucunda ciltte döküntüler oluşur.

Kuru leke oluşumu

Cildin nemi tutmasına yardımcı olmaktan ve vücudunuzu dış etkenlerden korumaktan sorumlu olan cildinizin bariyer fonksiyonunu zayıflatan egzama hastalığı deride kuru leke oluşumuna sebebiyet verir.

Ciltte çatlaklar

Egzama hastalarının cilt bariyerinin bozulması sonucunda deriden su kaçarak cildin kurumasına, çatlamasına ve kaşınmasına neden olur.

Ciltte şişlik meydana gelmesi

Egzamayla birlikte ciltteki inflamasyonun sonucu olarak ödemle birlikte ciltte şişlikler meydana gelebilir.

EGZAMA TEŞHİSİ NASIL YAPILIR?

Egzama teşhisi koymak için fiziki muayene ve yama testi yapılmalıdır. Yama testinde ortaya çıkan alerjen, dermatologlar tarafından araştırılmalı ve sonrasında teşhis konulmalıdır.

Yama testi esnasında hastanın sırtına alerjen maddelerin düşük konsantrasyonları yapıştırılır ve 48 ile 72 saat sonra açılarak gözlemlenir. Bu süre içerisinde kişinin spor yapmaması, duş almaması ve testi etkileyecek benzer davranışlarda bulunmaması gerekir. Bölgede kabarma, sulanma ve kızarıklık varsa, hastanın o bölgeye sürülen maddeye karşı alerjik egzama olduğu tespit edilir.

EGZAMA TEDAVİSİ NASIL YAPILIR? EGZAMA NASIL GEÇER VE EGZAMAYA NE İYİ GELİR?

Egzama tedavisinde kortizon dışı bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar, ıslak pansumanlar ve lokal kortikosteroidli pomadlar kullanılır. Atak sıklığını azaltmak, deriyi güçlendirmek amacıyla nötral sabunlar, bariyer kremler, nemlendiriciler, egzama eldivenleri ve egzama şampuanları önerilmektedir.

Elde egzama neden olur?

Değişik tipleri bulunan egzamanın en çok etkilediği organlardan biri ellerdir. Ellerde egzama, derinin savunma kapasitesinin azalması veya yok olması sebebiyle ortaya çıkmaktadır. Sık sık el yıkamak, deterjan, sabun ve çamaşır suyu ile iç içe olmak, tozlu ortam gibi faktörler derinin yıpranmasına ve egzama oluşumuna zemin hazırlamaktadır. Elde egzama en fazla el ön kolda ve sırtta görülür.

El egzamasına ne iyi gelir?

Egzama tedavisinde kortizon dışı bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar, ıslak pansumanlar ve lokal kortikosteroidli pomadlar kullanılır. Atak sıklığını azaltmak, deriyi güçlendirmek amacıyla nötral sabunlar, bariyer kremler, nemlendiriciler, egzama eldivenleri ve egzama şampuanları önerilmektedir.

Saç egzamasına ne iyi gelir?

Salisilik asitle birlikte topikal steroidler saç egzaması tedavisinde yararlı olabilir. Saçlı deri egzaması enfeksiyon kapmışsa doktor tarafından ağızdan antibiyotik reçete edilebilir.

EGZAMADAN KORUNMAK İÇİN NELER YAPILMALIDIR?

Egzamadan korunmak ya da egzama sürecinin daha rahat geçirilmesi için alınacak önlemler şu şekildedir:

Egzamalı bölgeyi kaşımamaya ve tahriş etmemeye özen gösterilmelidir.

Bulunan ortam yeterli nem ve ısı oranına sahip olmalıdır.

Ev sık sık havalandırılmalıdır.

Banyo sıklığı mevsime göre ayarlanmalıdır.

Gün aşırı banyo yapmaya özen gösterilmelidir.

Sert lifler ve keseler kullanılmamalı, çok sıcak suyla banyo yapılmamalıdır.

Nötr sabun tercih edilmelidir.

Banyo sonrası tüm vücuda nemlendirici sürülmelidir.

Egzamadan korunmak için bağışıklık sisteminin güçlü olmasına özen gösterilmelidir.

Eller sık sık nemlendirilmelidir.

Eller ılık suyla yıkanmalı ve kağıt havluyla kurulanmalıdır.

Temizlik yaparken eldiven kullanılmalıdır.

Kışın yünlü giysiler direkt cilde temas ettirilmeden penye ya da içlik üzerine giyilmelidir.

Yünlü, polar halı ve battaniye gibi toz çeken eşyalar özellikle yatak odasından uzak tutulmalıdır.

Stresten uzak durulmaya çalışılmalıdır.

Çiğ sebze ve meyvelere, et ve balık ürünlerine çıplak elle temas edilmemelidir.

Sağlıklı beslenmeye özen gösterilmelidir.

Günlük yeterli miktarsa su içilmelidir.

Doktorun verdiği egzama diyeti uygulanmalıdır.

EGZAMA HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR

Egzama bulaşıcı mıdır?

Egzama hastalığı bulaşıcı bir hastalık değildir.

Egzama ne kadar sürede geçer?

Çocuklukta ortaya çıkan egzama zamanla düzelse de egzama kronik olarak gelişirse hayat boyu devam edebilir.

Egzama kışın artar mı?

Kış aylarında soğuk hava ve nem oranının düşük olması egzama hastalığının artış göstermesine neden olur. Kapalı ısıtma sistemlerinin yaşam alanını kurutması, kalın kıyafetlerin giyilmesi ve daha sıcak banyo uygulaması da egzamayı tetikleyebilmektedir.

Hangi vitamin eksikliği egzamaya neden olur?

Egzama, vücutta B6 vitamini eksikliğini işaret edebilir. Eksikliğinde hücre yenilenmesi yavaşlar ve egzama, iltihaplanma gibi deri problemleri görülebilir.

Tuzlu su egzamaya iyi gelir mi?

Egzamanız varsa, cilt bakım rutininize tuzlu su kullanımını ekleyerek kaşıntıyı hafifleten ve egzamaya neden olan bakteri ve mantarların nemini azaltabilmek mümkün olmaktadır.

Sıcak su egzamaya iyi gelir mi?

Egzama hastaları ciltte oluşabilecek olan kurulukların giderilmesini ister. Bu neden ılık su ile banyo yaparak, egzama için kullanılan kremlerden kullanarak cildi düzenli olarak nemlendirmesi gerekmektedir.