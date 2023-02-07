EGM'den Kahramanmaraş depremi açıklaması! Provokatörlere gözaltı
EGM'den yapılan açıklamada 'Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 135 hesap yöneticisi tespit edildi. 7 şahıs gözaltına alındı, 1'i tutuklandı. Yardımsever vatandaşlarımızı suistimal etmek isteyen internet sitelerinin kapatılması sağlandı.' ifadeleri yer aldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle: Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 135 hesap yöneticisi tespit edildi. 7 şahıs gözaltına alındı, 1'i tutuklandı. Yardımsever vatandaşlarımızı suistimal etmek isteyen internet sitelerinin kapatılması sağlandı.
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