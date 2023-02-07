  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Enkaz altında kalan Yakup Taş'ın cenazesine ulaşıldı

4 yaşındaki Ada ağlayan ablasına böyle moral verdi: Bak annem, babam, kardeşim buradayız, korkacak bir şey yok ki!

Bu acının tarifi yok! Depremin sonrasında kahreden olay yaşandı! Beşiz bebeklerden 4'ü depremde hayatını kaybetti!

AK Parti milletvekili Yakup Taş depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybetti

TBMM'den depremlerle ilgili ortak bildiri

Türk Silahlı Kuvvetleri tüm gücü ile deprem bölgesinde!

Deprem bölgelerinde benzin ve motorin fiyatlarında indirim! Bugünden itibaren başlıyor

1 ilimizde arama-kurtarma faaliyetleri sona erdi! Müjde haberi bakan az önce duyurdu: Enkaz altında kimse kalmadı

Vali Ali Yerlikaya'dan İstanbullulara kritik uyarı: Kuvvetli geliyor

Cihat Yaycı deprem sonrası Türkiye'yi işgal senaryosuna dikkat çekerek uyardı: Uyanık olun
Gündem EGM'den Kahramanmaraş depremi açıklaması! Provokatörlere gözaltı
Gündem

EGM'den Kahramanmaraş depremi açıklaması! Provokatörlere gözaltı

EGM'den yapılan açıklamada 'Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 135 hesap yöneticisi tespit edildi. 7 şahıs gözaltına alındı, 1'i tutuklandı. Yardımsever vatandaşlarımızı suistimal etmek isteyen internet sitelerinin kapatılması sağlandı.' ifadeleri yer aldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 19:36:00 - 2023-02-07 19:37:30
EGM'den Kahramanmaraş depremi açıklaması! Provokatörlere gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle: Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 135 hesap yöneticisi tespit edildi. 7 şahıs gözaltına alındı, 1'i tutuklandı. Yardımsever vatandaşlarımızı suistimal etmek isteyen internet sitelerinin kapatılması sağlandı.

Ünlü isimlerden deprem yardımı! Milyonları aştı
Ünlü isimlerden deprem yardımı! Milyonları aştı

Medya

Ünlü isimlerden deprem yardımı! Milyonları aştı

Türkiye can derdinde ABD petrol... Korkunç depremi bakın nasıl gördüler
Türkiye can derdinde ABD petrol... Korkunç depremi bakın nasıl gördüler

Gündem

Türkiye can derdinde ABD petrol... Korkunç depremi bakın nasıl gördüler

Türkiye hem depremle hem de yalancılarla mücadele ediyor! Cüneyt Özdemir TSK'yı hedef aldı
Türkiye hem depremle hem de yalancılarla mücadele ediyor! Cüneyt Özdemir TSK'yı hedef aldı

Gündem

Türkiye hem depremle hem de yalancılarla mücadele ediyor! Cüneyt Özdemir TSK'yı hedef aldı

Süleyman Soylu depremde son durumu paylaştı" target="_blank">
Bakan Süleyman Soylu depremde son durumu paylaştı
Bakan Süleyman Soylu depremde son durumu paylaştı

Gündem

Bakan Süleyman Soylu depremde son durumu paylaştı

THY'den deprem bölgesi açıklaması! Uçuşlar 13 Şubat'a kadar ücretsiz olacak
THY'den deprem bölgesi açıklaması! Uçuşlar 13 Şubat'a kadar ücretsiz olacak

Gündem

THY'den deprem bölgesi açıklaması! Uçuşlar 13 Şubat'a kadar ücretsiz olacak

Bölge sallanmaya devam ediyor! Pazarcık'ta deprem
Bölge sallanmaya devam ediyor! Pazarcık'ta deprem

Gündem

Bölge sallanmaya devam ediyor! Pazarcık'ta deprem

Karamollaoğlu'ndan depremlere ilişkin açıklama
Karamollaoğlu'ndan depremlere ilişkin açıklama

Siyaset

Karamollaoğlu'ndan depremlere ilişkin açıklama

O ülkelerden Türkiye’ye ekipler akın akın geliyorlar! Bu kez depremine ilişkin destek seferberliği!
O ülkelerden Türkiye’ye ekipler akın akın geliyorlar! Bu kez depremine ilişkin destek seferberliği!

Gündem

O ülkelerden Türkiye’ye ekipler akın akın geliyorlar! Bu kez depremine ilişkin destek seferberliği!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Külliye'de deprem seferberliği! Tırlarla afet bölgelerine yardım gönderiliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Külliye'de deprem seferberliği! Tırlarla afet bölgelerine yardım gönderiliyor

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Külliye'de deprem seferberliği! Tırlarla afet bölgelerine yardım gönderiliyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23