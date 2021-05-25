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Gündem EGM'den açıklama! Hız ihlali yapan 25 bin 125 sürücü radara yakalandı
Gündem

EGM'den açıklama! Hız ihlali yapan 25 bin 125 sürücü radara yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabından ülke genelinde 20-23 Mayıs tarihleri arasında trafik denetimleri gerçekleştirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 17:51:00 - 2021-05-25 17:55:35
EGM'den açıklama! Hız ihlali yapan 25 bin 125 sürücü radara yakalandı

YENİ AKİT / ANKARA

Emniyet Genel Müdürlüğü ülke genelinde 22-23 Mayıs tarihlerinde eş zamanlı 'hız denetimleri' yapıldığını belirterek 25 bin 125 araç sürücüsünün hız ihlali yaptığını açıkladı.

EGM'den açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Dünya genelinde trafik kazalarının başlıca nedenleri arasında ilk sırada ‘aşırı hız’ gelmektedir. Hız ihlallerinin önlenmesi ve sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kıstlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yönelik amacıyla; 22-23 Mayıs 2021 tarihlerinde 2 gün süreyle ülke genelinde eş zamanlı ‘Hız Denetimleri’ gerçekleştirildi. 25 bin 125 araç/sürücüsünün hız ihlali yaptığı tespit edilerek işlem uygulandı.”

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