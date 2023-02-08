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Gündem EGM harekete geçti! Deprem provokatörleri şimdi yandı
Gündem

EGM harekete geçti! Deprem provokatörleri şimdi yandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 202 hesap yöneticisinin tespit edildiğini, 18 şahsın gözaltına alındığını ve 5'inin tutuklandığını duyurdu. Öte yandan yardımsever vatandaşlarımızı suistimal etmek isteyen internet sitelerinin kapatılması sağlandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-08 16:11:00 - 2023-02-08 16:57:09
EGM harekete geçti! Deprem provokatörleri şimdi yandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrasında sosyal medya platformlarında provokatif paylaşımlarda bulunan 202 hesap yöneticisinin tespit edildiğini ve 18 şahısın gözaltına alındığını, 5 kişinin tutuklandığını duyurdu.

EGM'nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7 gün 24 saat esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve çevre illerimizde de hissedilmiştir. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunan vatandaşlarımızın adres ve lokasyon bilgileri ivedilikle tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon kurulmaktadır. Ayrıca Kahramanmaraş merkezli depreme ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik oluşturmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 202 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderilmiş, Cumhuriyet Başsavcılıklarınca alınan talimat gereği 18 şahıs gözaltına alınmış, 5'i tutuklanmıştır.

Öte yandan, depremzedelere yardım yapmak isteyen vatandaşlarımızın iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulmuş; 24 adet Oltalama (Phishing) dolandırıcılığına yönelik hazırlanan internet sitesinin kapatılması sağlanmış, resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 4 adet sosyal medya platformu hesabı ile ilgili gerekli işlemler yapılmış, ayrıca "deprem yardımı" teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 3 adet kripto varlık cüzdan adresi tespit edilerek cüzdanların dondurulması sağlanmıştır”

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