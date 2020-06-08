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Aktüel

EGM: “Güvenliğiniz için her yerdeyiz”

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Trabzon’da lastiği patlayan engelli vatandaşa trafik polisinin yardım görüntülerini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 23:46:21 -
EGM: “Güvenliğiniz için her yerdeyiz”

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Trabzon’da lastiği patlayan engelli vatandaşa trafik polisinin yardım görüntülerini paylaştı.


Emniyet Genel Müdürlüğü, Trabzon’da lastiği patlayan engelli vatandaşa trafik polisinin yardım görüntülerini paylaştı. EGM’nin sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şu ifadelere yer verildi:


“Trabzon Akyazı Tüneli içinde lastiği patlayan engelli vatandaşımızın imdadına trafik polisimiz yetişiyor. Güvenliğiniz için her yerdeyiz.”

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