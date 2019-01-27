EGM bekçi alımları 2019 ne zaman? | 2019 bekçi alımları

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 10 bin bekçi alımı yapacağını duyurmasının ardından gözler başvuru tarihlerine çevrildi. Süleyman Soylu bekçi alımı başvurularının ne zaman yapılacağı yönünde sorulara da cevap vererek yaklaşık tarihi de açıkladı. Peki EGM 2019 bekçi alımı ne zaman yapılacak?

EGM 2019 bekçi alımları ne zaman yapılacak?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 bin 500 çarşı ve mahalle bekçisinin daha istihdam edileceğini açıklamıştı. Bekçi olmak isteyen binlerce vatandaş, 2019 yılı için yeni bekçi alımları için başvuru tarihinin ve şartlarının açıklanmasını bekliyor. İşte son gelişmeler...

Çarşı ve mahallelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak ve kolluk kuvvetlerine destek olmaları amacıyla istihdamı gerçekleştirilen bekçilerin alım süreci 2019 yılında da devam edecek. Binlerce bekçi adayı kararname ile artık kesinleşen 10 bin bekçi alımı başvuru tarihinin açıklanmasını büyük bir heyecanla bekliyor. 1. Dönem Bekçilik eğitim tarihleri göz önüne alındığında 10 bin bekçi alımı için 2019 Mart ayı gibi duyuruya çıkılacağı öngörülüyordu, güzel haber Bakan'dan geldi.

10 bin bekçi alımı yapılacak

9 Nisan 2018 tarihinde açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Şu ana kadar 19 bin bekçi alımı gerçekleştirdik, gelecek dönemde 17 bin bekçinin daha alımı için çalışmalarımız sürüyor" demişti. Bu açıklama sonrasında, 8 Haziran'da 7 bin kişilik bekçi alımına dair duyuru yayımlanmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 17 bin bekçi alımı yapılacağını ifade etmişti. Bakan Soylu bu konu hakkındaki açıklamalarında Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bekçi alım ilanlarının da yayımlanacağını ifade ederek 10 bin bekçi alımı yapılacağını ifade etmişti.



13 Kasım 2018 Tarihli ve 30594 Sayılı Resmî Gazete'de Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 22) ile 10 bin bekçi alımına dair kadro ihdası yapılmıştır. Emniyet Genel Müdürlüğü önümüzdeki günlerde bekçi alımına dair ilanı yayımlayacaktır.

İşte daha önce yapılan bekç alımlarına ilişkin bilgiler

a) Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

b) Fiziki yeterlilik sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılır.

c) Fiziki yeterlilik sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonucunda altmış puanın altında alan adaylar başarısız sayılır.



Komisyon tarafından başarısız adaylar hakkında “Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz” kararı verilir ve başarısız adaylar sözlü sınavına geçemezler.

Fiziki yeterlilik sınav tarihleri, yerleri, sınav parkuru ve puan cetveli ile adayları ilgilendiren hususlar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından hazırlanan talimatla belirlenerek Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) duyurulacaktır.

Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır. İlan edilen başvuru merkezinde ve tarihte adaylardan şahsen müracaatları alınacak ve ön sağlık kontrolleri yapılacaktır.

Yazılı sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltilecek, her bir soru bir puan sayılacak ve yanlış doğruyu götürmeyecektir. Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Yazılı sınav “Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür” konularından oluşacaktır.