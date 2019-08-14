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Eğlenceyi bırakıp yangına koştular

Seyitgazi ilçesinde dün geleneksel olarak düzenlenen gençlik buluşmasına katılan Kırka Mahallesi sakinleri, eğlencelerini yarıda kesip evlerinden temin ettikleri kazma, kürek ve çapalarla bölgedeki orman yangınını söndürme çalışmasına katıldı- Belediye Zabıta Memuru Halil Şakar:- "Etkinliğe katılan 100-150 gençle yangına müdahale ettik. Çalışkan ve duyarlı arkadaşlarımız gözlerini kırpmadan yangın sahasına girip orada çalışma yapan insanlara destek oldu"

14 Ağustos 2019 Çarşamba 14:29
Eğlenceyi bırakıp yangına koştular

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde dün çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına, geleneksel gençlik buluşmasına katıldıkları sırada olayı öğrenip bölgeye giden mahalle sakinleri de destek verdi.

İlçeye bağlı kırsal Yapıldak Mahallesi civarındaki ormanlık alanda dün öğleden sonra başlayan ve sabaha kadar süren yangın, yaklaşık 30 hektarlık alanda etkili oldu.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ile çevre belediyelerden itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangınla mücadeleye bölge halkı da katıldı.

Kırka Mahallesi Muhtarı Fayık Büyükkaraca, gazetecilere yaptığı açıklamada, geleneksel gençlik buluşması sırasında orman yangını çıktığını öğrendiklerini söyledi.

Büyükkaraca, etkinliğe katılanların eğlenceyi yarıda keserek evlerinden temin ettikleri kazma, kürek ve çapalarla olay yerine gittiğini aktardı.

Belediye hizmet binasının hoparlöründen olayla ilgili anons yaptıklarını belirten Büyükkaraca, mahalleli gençlerin hiçbir eğitimleri olmamasına rağmen canla başla yangını söndürmek için gece boyunca çalıştığını dile getirdi.

- "Gözlerini kırpmadan yangın sahasına girdiler"

Seyitgazi Belediyesi Zabıta Memuru Halil Şakar da eğlenceyi bırakıp olay yerine gitmek için mahalle halkına çağrıda bulunduklarını anlattı.

Belediye ve vatandaşların araçlarıyla yangın mahalline ulaştıklarını söyleyen Şakar, "Etkinliğe katılan yaklaşık 100-150 gençle yangına müdahale ettik. Çalışkan ve duyarlı arkadaşlarımız gözlerini kırpmadan yangın sahasına girip orada çalışma yapan insanlara destek oldu. İş makinelerinin açtığı yollardan giderek yangına küreklerle toprak attık. Kimi zaman ise itfaiye erlerine ayran dağıttık." dedi.

Kırka sakinlerinden Hasan Özmutlu ise yangından, Çörez Yaylası'nda düzenlenen etkinlikte futbol maçı yaptıkları sırada haberdar oldukları bilgisini verdi.

Ellerine aldıkları malzemelerle söndürme çalışmasına katıldıklarını ifade eden Özmutlu, "Her Türk genci gibi elimizden gelen tüm gayreti gösterdik. Yangın alanına sadece biz gençler değil, yaşlısı, kadını, çocuğu herkes koştu. İnsanlar yangının bir an önce söndürülebilmesi için ellerinden gelen tüm çabayı gösterdi. Faydalı olduğumuzu umuyorum." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 14:29
  1. Eskişehir
  2. orman yangını
  3. Yangın

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