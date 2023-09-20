Eğlence mekanında başlayan tartışma cinayetle bitmişti! Yeni gelişme

Olay, 19 Haziran 2022 tarihinde İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'nde meydana geldi. 22 yaşındaki Mertcan Pekatik, arkadaşları Burak D., Cemal B., Mert E. ile eğlence mekanına gitti. Bir süre sonra Burak D., Cemal B., Mert E. ile çalışanlar arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrasında 3 kişi de çalışanlar tarafından dışarı çıkarıldı. O esnada tuvalette olan Mercan Pekatik, durumu öğrenince arkadaşlarının yanına dışarı gitti. Mertcan ile arkadaşları, mekanın 50 metre uzağındaki ara sokakta çiğ köfteci Selçuk S. ile tartışmaya başladı. Çıkan arbedede Selçuk S., tabanca ile 4 el ateş açtı. 2 merminin isabet ettiği Mertcan Pekatik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Selçuk S. ile kavga sırada yanında olan Onurcan G., Onur A. ve Sedat K. gözaltına alındı. Selçuk S. tutuklanırken, diğer sanıklar serbest bırakıldı.

"Sedat K. olayın gerçekleştiği mevkiiye hakimdir"

Olayla ilgili davanın duruşması 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Sedat K., müştekiler Mert E., Cemal B., taraf avukatları ve maktulün ailesi katıldı. Tutuksuz sanıklar Mustafa K., Onur A., Onurcan G. ve Sedat K. ise davaya katılmadı. Yaşanan olaya ilişkin dinlenen Mert E., "Sanık Sedat K., meydana gelen kargaşa sonrasında bizimle iyi bir şekilde konuşarak eğlence mekanının önünden uzaklaştırdı. Tramvay yolundan yolumuza devam edecektik ancak Sedat bize, 'Buradan devam ederseniz daha iyi olur' diyerek olayın meydana geldiği sokağa yönlendirdi. Bu olayda dikkat çeken nokta ise sokakta kamera olmamasıdır. Sedat K. olayın gerçekleştiği mevkiiye hakim kişidir, sanıklardan şikayetçiyim" diye konuştu.

4 sanık hakkında ceza istendi

Cumhuriyet savcısı 5 sanık için mütalaa hazırladı. Cumhuriyet savcısı, Mustafa K.'nin üzerine atılı, "Kasten öldürmeye azmettirme, suça katılma, yardım etme, öldürmeye teşebbüs suçuna katılma" suçlarını işlediğine dair delil olmadığından beraatini istedi. Sanık Selçuk S.'nin ruhsatsız tabanca ile Mertcan Pekatik'i öldürmesi sebebiyle müebbet hapis, Burak D., Cemal B., Mert E.'e karşı işlemiş olduğu "Öldürmeye teşebbüs" suçundan 3'er kez ayrı ayrı 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Sanık Onur A., Onurcan G. ve Sedat K.'nin ise öldürmeye teşebbüs suçundan 3'er kez ayrı ayrı 9 yıldan 15 yıla kadar cezalandırılması istendi.

Mahkeme heyeti, Selçuk S.'nin tutukluluk halinin devamına, duruşmanın ertelenmesine karar verdi.