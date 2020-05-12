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Aktüel

Eğlence görüntüleri basına yansıyan iki emniyet mensubu görevden alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-12 14:47:08 -
Eğlence görüntüleri basına yansıyan iki emniyet mensubu görevden alındı

ANKARA (AA) - Ankara Valiliği, bir çiftlik evindeki eğlence görüntüleri basına yansıyan iki emniyet mensubunun görevden el çektirildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gölbaşı ilçesinde nisan ayı başında yaşanan ve basına da intikal eden, bir emniyet müdür yardımcısı ve bir komiser yardımcısının çiftlik evinde alem yapması konusunda ilgililer hakkında derhal soruşturma başlatılarak Valiliğimizce 6 Mayıs 2020 tarihinde görev yerleri değişikliği yapılmış, soruşturma kapsamında görevden el çektirilme işlemi uygulanmıştır."

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