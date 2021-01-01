'Eğitimli tecavüzcü'leri görmeyen yandaş medyada AK Partili seçmene hakaret!

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Millete "bidon kafa", "makarnacı", "kömürcü", "göbeğini kaşıyan adam", "benim oyum çobanın oyuyla bir mi" gibi ifadeler kullanan zihniyet yine kendini gösterdi.

CHP'deki 'eğitimli tecavüzcüleri' görmeyen Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın programında halk yine "cahil" imasıyla aşağılandı.

Sözde bir anketin yayınlandığı programda Ayşenur Arslan, "Bunlar Erdoğan için alarm verici rakamlar" sözleriyle AK Parti'yi destekleyen halkın ortaokul ve altı olduğunu iddia etti.

Konuk ettiği şahsın "Bu kesim düşük ücrette çalışan bir kesim. Bunlar yorgunluktan evden eve döndükleri zaman veya dışarıda haberleri takip etmesi mümkün değil. Vakti yok onların, ne sosyal medya takip ediyorlar ne bir şey yapıyorlar. Ayrıntılarla ilgilenemiyorlar, kulaktan duyma şekilde devam ediyorlar" ifadeleri ise pes dedirtti.

Eğitimli insan oranı arttıkça CHP kaybediyor

Öte yandan Harf İnkılabı'nın ardından okuma yazma oranı sıfırlanırken çok partili sisteme geçiş ile beraber 1950'den bu yana CHP iktidara gelemedi.

Halk TV'deki algı çalışmalarıyla baltayı hep taşa vuran Ayşenur Arslan'ın iddiası, "Eğitim düzeyinin zirveyi yaşadığı bu dönemde, AK Parti'nin değil de CHP'nin iktidar olması gerekmez miydi?" sorusunu akıllara getirdi.