Eğitimli Rus balinaları batıyı korkutuyor

Küresel iletişimin büyük çoğunluğunun sualtından geçen kablolar ile sağlandığı düşünülen günümüz dünyasında, Rusya’nın bu alana yönelik özelleşmiş denizaltı harp kabiliyetleri öne çıkıyor.

Naval News sitesinde yer alan haberde, Rus Donanması'nın trilyon dolarlık finans işlemlerinin de gerçekleştiği sualtı kablo ağına yönelik gelişmiş kabiliyetlerine ilişkin bilgilere yer verildi. Rus Donanması'na karşı savunmasız olduğu düşünülen sualtı kablo ağının yalnızca internet trafiğini değil, aynı zamanda enerji altyapısı ve askeri iletişim gibi alanları da tehlikeye sokabileceği ifade ediliyor.

Rus Donanması'nın kablo ağına ilişkin söz konusu faaliyetleri; ağ sistemine bir dinleme cihazının yerleştirilmesi veya bağlantının kesilmesi gibi etkinlikleri içeriyor. Yakın tarihlerde yapılan açıklamalarda Birleşik Krallık Kraliyet Donanması yetkilileri bu tehlikeye cevaben özel bir savunma aracının hizmete alınacağını duyurmuştu.

Rusya’nın sualtı muharebe alanındaki kabiliyetlerine odaklandığı Sualtı Araştırmaları Ana Müdürlüğü (Main Directorate of Undersea Research, Rusça adıyla Glavnoye Upravleniye Glubokovodnykh Issledovaniy, GUGI) aynı zamanda Askeri Birlik 40056 (Military Unit 40056) olarak da biliniyor. Kurumun araştırma faaliyetlerinden daha farklı operasyonlar gerçekleştirdiğinden şüpheleniliyor. Rusya’nın Arktik bölgesindeki Kola Yarımadası'na yakın mevkide gizli bir deniz üssü bulunan GUGI, sahip olduğu 5 kabiliyet ile öne çıkıyor.

1. Daha küçük denizaltıları taşıyan özel ana denizaltılar

Dünyanın en büyük denizaltılarından bazıları casus denizaltıları olarak biliniyor. Rusya, kendi denizaltılarını AGS olarak bilinen özel derin dalış nükleer sualtı araçlarını (submersibles) taşıyabilecek şekilde dönüştürebilme kabiliyetine sahip. Taşıyıcı denizaltılar hâlihazırda büyük denizaltılara dayanıyor, buna ek olarak ise AGS’yi taşıyabilecek şekilde genişletiyorlar. Delta sınıfı iki denizaltının bu işlemden çoktan geçtiği ve başka bir denizaltının da aynı genişletme işleminden geçmesinin beklendiği belirtiliyor. AGS’lerin daha derinlere (yaklaşık olarak bin metre) dalış gerçekleştirebildikleri, taşıyıcı (ana) denizaltıya dönmeden önce deniz tabanında birkaç gün faaliyette bulunabildiklerine işaret ediliyor.

2. Yantar casus gemisi

Yantar’ın, sualtı internet kablolarına yönelik olarak uzaktan komuta edilebilen araçlar veya mürettebatlı sualtı araçları konuşlandırdığından şüpheleniyor. Geminin önceleri Otomatik Bilgi Sistemi (Automated information System, AIS) gerekliliklerine uyum gösterdiğinden dolayı takip edilebilmesinin kolay olduğu; ancak geçen yıldan beri askeri gemilere has olan AIS’ı kapatma faaliyetini uygun gördüğü anlarda gerçekleştirdiği ifade ediliyor. Ancak aracın gerçek amacı ve yetenekleri bilinmez olarak kalacak gibi gözüküyor.

3. Otonom sualtı araçları

Ana tasarımlardan biri olarak öne çıkan Klavesin 2P-PM araçları yaklaşık olarak 2 bin metre, bazı kaynaklara göre daha da fazla derinliğe dalış gerçekleştirebiliyorlar. Bir diğer araç Vityaz-D’nin ise 10 bin metreden fazla derine dalış yapabildiği belirtiliyor. Halihazırda istihbarata yönelik operasyonlarda bulunan bu araçlara Rus firmalarınca kollar eklenmesi, araçların kablolara yönelik bir tehdit olabileceğini akıllara getiriyor.

4. Çift rollü sualtı araçları

Rusya kurtarma denizaltılarını çeşitli diğer sualtı görevleri için de kullanmaya başlamıştı. Her ne kadar başlarda sorun yaşasalar ve bu görevler için pek uygun olmasalar da modern Bester modeli bu çift rollü görev için tasarlanmış ve büyük bir denizaltı tarafından taşınmaya da uygun hale getirilmiştir.

5. Eğitimli Beluga Balinaları

Rus Donanması'nın deniz memelileri programı Nisan 2019'da Norveç'te evcil bir Beluga Balinası ortaya çıkıncaya kadar fark edilmekten büyük ölçüde kurtulmuştu. 2018 yılı sonlarında Suriye çatışmalarında yunusların olduğu tahmin edilen deniz memelilerinin görevlendirildiğine dair bilgiler Rusya’nın deniz operasyonlarında deniz canlılarını kullandığına yönelik ihtimalleri kuvvetlendiriyor. Doğrulanmamış bir bilgi olsa da Beluga Balinalarının sualtı yapısını gizlice keşfetmesi makul olarak gözüküyor. Son derece gizlilik içerisinde operasyon gerçekleştirebilecek olan bu canlıların yaklaşık olarak bin metre dalış yapabildikleri biliniyor.