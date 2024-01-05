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Eğitim Eğitime kar engeli! Van'da okullar tatil edildi
Eğitim

Eğitime kar engeli! Van'da okullar tatil edildi

Yeniakit Publisher
2024-01-05 07:06:00 -
Eğitime kar engeli! Van'da okullar tatil edildi

Yoğun kar yağışının görüldüğü Van'ın Muradiye ve Saray ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

Kışın sert geçtiği illerden biri olan Van'da, yoğun kar yağışı hayatı zorlaştırmaya devam ediyor. Öyle ki;  Van'ın Muradiye ve Saray ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

"TÜM OKUL VE KURUMLARDA EĞİTİME ARA"

Muradiye ve Saray Kaymakamlıkları tarafından sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Yaşanan yoğun kar yağışı sebebi ile ilçe genelinde tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim, okul ve kurumlarımızda 5 Ocak 2024 Cuma günü 1 gün süre ile eğitime ara verilmiştir" denildi.

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