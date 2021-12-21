Eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

Yoğun kar yağışı yurtta etkili olmaya devam ediyor. Kötü hava koşulları nedeniyle 22 Aralık Çarşamba günü eğitime ara verildi. İşte detaylar...

Bartın’ın Amasra ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime çarşamba günü 1 gün süre ile ara verildiği, uzaktan eğitimin ise devam edeceği bildirildi.

Amasra Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, “İlçemizde devam eden etkili kış şartları nedeniyle meteorolojik veriler, sağlık ve ulaşım şartlarının birlikte değerlendirilmesi sonucunda İlçe Hıfzıssıhha kararı doğrultusunda ilçemizde bulunan tüm eğitim kurumlarımızda 22 Aralık 2021 Çarşamba günü 1 gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilmiştir. Uzaktan eğitime devam edilecektir” denildi.

İlçedeki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personellerin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

KARABÜK

Karabük’ün Eflani ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası 22 Aralık Çarşamba günü tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Eflani İlçe Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Kar yağışının yoğun şekilde devam etmesinden dolayı 22 Aralık Çarşamba günü ilçede bulunan İlk, Orta ve Lise düzeyindeki tüm okullar 1 gün süre ile tatil edilmiştir” denildi.