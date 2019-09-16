0553 313 94 23

"Eğitime hazırlık ödeneği tüm çalışanlara ödensin"

Eğitim-İş Sendikası:- "Sadece öğretmenlere yapılan eğitime hazırlık ödeneğinin eğitim ve bilim hizmet kolundaki tüm çalışanlara ödenmesini istiyoruz"

16 Eylül 2019 Pazartesi 17:14
"Eğitime hazırlık ödeneği tüm çalışanlara ödensin"

ANKARA (AA) - Eğitim-İş Sendikası, öğretmenlere yapılan eğitime hazırlık ödeneğinin eğitim ve bilim hizmet kolundaki tüm çalışanlara ödenmesini talep etti.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 2019-2020 eğitim-öğretime hazırlık ödeneğinin 9 Eylül'den itibaren yatırılacağını söylediği anımsatılarak, bu ödeneğin hala birçok okulda yatırılmadığı vurgulandı.

Ödeneğin geçen yıla göre bu yıl 50 lira artırılıp bin 180 lira olarak belirlendiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 32'nci maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) veriliyor. Sendika olarak ısrarla Hükümetten ve Bakanlıktan eğitime hazırlık ödeneğinin en az bir maaş tutarında, eğitim ve bilim hizmet kolundaki tüm çalışanlara ayrım yapılmaksızın ödenmesini defalarca talep ettik. Sadece öğretmenlere yapılan eğitime hazırlık ödeneğinin eğitim ve bilim hizmet kolundaki tüm çalışanlara ödenmesini istiyoruz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 17:14
  1. eğitime hazırlık ödeneği
  2. Eğitim-İş Sendikası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Saudi Aramco saldırısı İran silahlarıyla Yemen toprakları dışından yapıldı"
    1. "Saudi Aramco saldırısı İran..
    2. Manchester United, De Gea'nın..
    3. Bakan Kasapoğlu'ndan Cenk İldem'e tebrik
    4. Adnan Menderes'in idam edilişinin 58...
    5. Kilo verdiren kahve nasıl hazırlanır?..
    6. Bursa'da Ahilik Haftası kutlamaları
    7. Serik’te iki günde iki ayrı yangın
    8. Avrupa Fair Play Birliğinden..
    9. Türk Hava Yolları THY İstanbul uçak..
    10. Serbest piyasada altın fiyatları
    11. Bakan Kasapoğlu’ndan Cenk İldem’e..
    12. Validen o polislere başarı belgesi
    13. Hakkari'de "İlköğretim Haftası" kutlandı
    14. Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçiminde..
    15. Vali Çakacak, kaybolmaya yüz tutmuş..
    16. Trump: “İran’ın saldırıyla bağlantısı..
    17. Haliliye kırsalı yollarına kavuşuyor
    18. Bülent Arınç'ı eleştiren MHP'li başkan..
    19. Odunpazarı Belediyesi tiyatro..
    20. Vali Atik, Ahilik Haftasını kutladı
    21. Kolombiya'da uçak düştü: 7 kişi..
    22. KUFSAD karşı kıyıdan bir dostu..
    23. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı..
    24. SANKO Üniversitesi yeni öğrencilerle..
    25. Düzce’de "şifalı" olarak bilinen su..
    26. Mısırlı iş adamından Sisi karşıtı..
    27. Altın Portakal festivalinden Selma..
    28. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı!
    29. 3 bin yıllık kanal turizme..
    30. Kamyonla darbecilerin yolunu kapatan..
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Kanadalı Prof. Peterson feminizmi böyle çökertti!
    Kanadalı Prof. Peterson feminizmi böyle çökertti!
    Diktatörü böyle övdü: Mücahit Sisi!
    Diktatörü böyle övdü: Mücahit Sisi!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Para para para…
    Para para para…
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!