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Eğitim Eğitimde çıta Büyükşehir’le yükseliyor
Eğitim

Eğitimde çıta Büyükşehir’le yükseliyor

Bursa’da çocukların ve gençlerin eğitim alanlarının iyileştirilmesine yönelik birçok çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi, tüketen değil üreten bir nesil yetişmesi amacıyla eğitim hayatına katkı sunmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 21:50:00 -
Eğitimde çıta Büyükşehir’le yükseliyor

Milli Eğitime bağlı okullarda öğrencilerin robotik kodlama ve yazılım başta olmak üzere teknoloji üretmeleri için ‘Bilişim Atölyeleri’ oluşturan Büyükşehir Belediyesi, ilk atölyeyi eğitim dönemi başında Nezir Gencer İmam Hatip Ortaokulu’nda hizmete açmıştı. Okulların ihtiyaçları doğrultusunda yeni eğitim alanları oluşturan Büyükşehir Belediyesi, Ahmet Çabuk Ortaokulu’na da Fen Bilimleri Laboratuvarı kazandırdı. Öğrencilerin teorik olarak derslerde gördükleri konuları uygulamalı olarak işlemelerine olanak sağlayacak laboratuvarın açılışı Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür’ün de katıldığı törenle yapıldı.

Laboratuvarın açılış kurdelesini öğrencilerle birlikte yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, daha sonra eldiven giyip, gözlük taktıktan sonra öğrencilerle birlikte kimya deneyi yaptı.

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