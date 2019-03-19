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Eğitimci ve velilerden kan ve kök hücre bağışına büyük destek

Antalya’nın Alanya ilçesindeki bir ortaokulda düzenlenen kan ve kök hücre bağışı kampanyasına, veliler ve öğretmenler büyük ilgi gösterdi.

19 Mart 2019 Salı 16:08
Eğitimci ve velilerden kan ve kök hücre bağışına büyük destek

Antalya’nın Alanya ilçesindeki bir ortaokulda düzenlenen kan ve kök hücre bağışı kampanyasına, veliler ve öğretmenler büyük ilgi gösterdi.


Alanya’da eğitim veren Obaköy Ortaokulu, Kızılay’a kök hücre ve kan bulunması için destek vermek amacıyla kampanya düzenledi. Türkçe öğretmeni Betül Gümüş tarafından başlatılan kampanyaya ilk olarak okulda eğitim veren 15 öğretmen destek verdi. Kan ve kök hücre bağışı kampanyasına veliler de yoğun ilgi gösterdi. Okulun bir sınıfında gerçekleşen kök hücre ve kan bağışı kampanyası gün boyu devam etti. Yapılan analizlerin ardından birçok kişi, ilik nakli için donör oldu ve Kızılay’a kan bağışladı.


Kampanyaya destek veren Okul Müdürü Fevzi Yetkin, kök hücre bağışının yaygınlaşması için böyle bir kampanya başlattıklarını söyledi. Yetkin, "Kök hücrenin ülkemizde çok yaygın olmadığını ve buna destek verirsek daha iyi olacağını düşündük. Bu konuda okulumuz adına bir farkındalık yaptık. Gerekli makamlardan izinlerimizi aldıktan sonra bu süreç içinde etkinliği gerçekleştirdik. Ayrıca bunun yanında kan bağışını da velilerimize ortak etmek istedik. Böylece Kızılay’a destek olmak için yola çıktık ve başardık” dedi.



“Öğretmenler toplumda örnek insanlardır”


Kampanyanın başlamasına öncülük eden Türkçe öğretmeni Betül Gümüş, çok mutlu olduğunu ifade etti. Gümüş, ”Kan verme ve kök hücre bağışı için öncelikle biz okulda öğretmenler olarak belirli gün ve haftalarda istişare yapıyoruz. Yaptığımız istişarelerde kanser hastalarının durumları dikkatimi çekti ve onlar için ne yapabiliriz diye düşündüm. Çünkü öğretmenler toplumda örnek insanlardır diye düşünüyorum. Kanser hastalarına ne yapabilir konusunda arkadaşlarımla konuştum. Onlar da bu kampanyanın başlamasına vesile olarak kök bağışlamayı kabul ettiler” diye konuştu.



“Böyle bir girişimde bulunmalarını rica ediyoruz”


İngilizce Öğretmeni Seray Kaçar ise böyle bir kampanyaya destek verdiği için çok mutlu olduğunu belirterek şunları söyledi:


”İnşallah bir hastaya bu vesileyle katkımız olur. Diğer meslektaşlarıma ve başka meslek alanlarındaki kişilerin de böyle bir girişimde bulunmalarını rica ediyoruz.”

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 16:08
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