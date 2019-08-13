Eğitimci ve gazeteci Keskin’e meslektaşlarından son görev Geçirdiği kalp krizi sonucu 51 yaşında hayatını kaybeden eğitimci ve gazeteci Bülent Keskin, sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Geçirdiği kalp krizi sonucu 51 yaşında hayatını kaybeden eğitimci ve gazeteci Bülent Keskin, sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Kavak Dernekler Federasyonunda (KADEF) düzenlenen bayramlaşma töreni esnasında kalp krizi geçirerek kaldırıldığı Gazi Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden Bülent Keskin için Atakum ilçesi Bahaddin Yüksel Mescidinde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, eğitimciler, gazeteciler, Bülent Keskin’in ailesi ve yakınları katıldı. Bülent Keskin’in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığına defnedildi.

Atakum Anadolu Lisesinde matematik öğretmeni olarak görev yapan Keskin, uzun yıllardır Yeni Samsun gazetesini çıkarıyordu.

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