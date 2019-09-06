Eğitim İş Kırşehir Şube Başkanı Levent Akça: “Kırşehir’de özel sınıflar oluşturuluyor herkes görevini yapsın”

öğretim döneminin başlamasıyla öğrenci velileri ile okul idarelerinin özel sınıflar noktasında sorunlar yaşadığını söyledi.

Sendika başkanı Akça, “Bizlere gelen ihbarlar da öğrenci velileri ile okul yönetimleri arasında sorunlar yaşanıyor. Bazen kavgaya varacak derecede tartışmalar yaşanıyor. Duyuyoruz ki, en yüksek puanla öğrenci alan okullar dahi özel sınıflar oluşturuyor” dedi.

Okullarda oluşturulan özel sınıfların pedagojik olarak sıkıntılarını da anlatan Akça, açıklamasında;

“Özel sınıf oluşturmanın pedagojik olarak sıkıntıları eğitim-öğretim camiasının tamamı tarafından bilinmesine rağmen başarı ve reklama dayalı kaygılar nedeniyle özel sınıf oluşturup diğer öğrencileri görmezden gelen anlayışın artık şehrimizde son bulmasını temenni ediyoruz. Bu noktada Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğünü göreve davet ederek eşit ve dengeli dağılımlı sınıfların oluşturulmasının sağlanmasını istiyoruz” diye konuştu

Özel sınıfların oluşturulduğu yönündeki eleştirilere ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü kaynakları, okullarda düzenli deneme sınavlarının yapıldığını denetimlerin olduğunu ve özel sınıf oluşturulmadığını şeklinde açıklamada bulundu.