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Gündem Eğitim-Bir-Sen'den 'PCR testi zorunluluğu'na tepki: İnsan hakları ihlali olan bu hatadan bir an evvel dönülmelidir!
Gündem

Eğitim-Bir-Sen'den 'PCR testi zorunluluğu'na tepki: İnsan hakları ihlali olan bu hatadan bir an evvel dönülmelidir!

Eğitim-Bir-Sen, haftada iki defa yapılacak olan PCR testi zorunluluğuna tepki gösterdi ve insan hakları ihlali olarak değerlendirdiği karardan geri dönülmesi çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-20 22:19:00 -
Eğitim-Bir-Sen'den 'PCR testi zorunluluğu'na tepki: İnsan hakları ihlali olan bu hatadan bir an evvel dönülmelidir!

Eğitim Bir Sen, öğretmenlere haftada iki defa yapılacak olan PCR testine uygulamasına tepki gösterdi.

Sendika, eğitim çalışanlarına zorunlu PCR testinin temel insan hakkının ihlali olduğunu dile getirdi.

Eğitim-Bir-Sen'den konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası getirilen öneriler üzerine Kabine toplantısında okulların açılması ve yüz yüze eğitime başlanması gerekçesiyle aşı olmayan eğitim çalışanları için haftada iki defa PCR testi zorunluluğu getirilmiştir.

Okulların açılmasının salgınla mücadele sürecinde başarılı olunmasına, salgınla mücadelenin ise aşılama, mesafe kuralları, sosyal izolasyon, maske vb. tedbirlerin toplum ve birey nezdinde yerine getirilmesine bağlı olduğuna şüphe yoktur. Ancak salgınla mücadele sürecindeki diğer bütün faktörlerin göz ardı edilerek okulların açılmasının, öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının aşılanmasına veya PCR testi zorunluluğuna indirgenmesi şeklindeki hatalı ön yargının kabulü mümkün değildir.

Dünya Sağlık Örgütü'nün, toplumda vaka sayıları artıyor olsa dahi fiziksel mesafe, maske, el hijyeni ve havalandırma gibi önlemlerin yaş dönemlerine uygun bir şekilde uygulanmasıyla okulların açık kalmasının sağlanabileceği yönündeki tespiti ortadadır. Buna rağmen haftada iki defa PCR testi zorunluluğu getirmek gibi fiilen yürütülmesi neredeyse imkansız, psikolojik baskı boyutuna varacak, aşılanmayı bireysel bir tercih olmaktan çıkarıp zorunlu bir tercih haline getirecek her türden zorlamanın, okulların açık tutulması amacına hizmet etmekten uzak olduğu bilinmelidir.

AİHM ve Anayasa Mahkemesi'nin ihtiyari olmayan tıbbi bir müdahale olarak zorunlu aşının özel hayata saygı hakkına müdahale teşkil ettiğine dair kararları ortadayken, eğitim çalışanlarının mesleklerini ifasının, kamu hizmetinin yerine getirilmesinin haftada iki defa PCR testi yaptırma şartına bağlanması, dolaylı yoldan aşı zorunluluğu dayatılması ve bu suretle temel insan haklarının ihlali niteliğindedir.

Bu nedenle, hukuki dayanaktan yoksun, hatalı ve yanlış olan eğitim çalışanlarına PCR testi zorunluluğu kararı yeniden ele alınmalı; eğitim kamu hizmetinin yürütülmesini zora koşacak, eğitim çalışanlarının moral, motivasyon ve çalışma azmine zarar verecek, kurum içi çalışma barışını bozacak bu hatadan bir an evvel dönülmelidir.

Kaynak: Memurlar

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