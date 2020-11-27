Eğitim-Bir-Sen'den Kılıçdaroğlu’na suç duyurusu
Eğitim-Bir-Sen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, partisinin TBMM Grup toplantısında, “öğretmenlere aşağılayıcı, ayrıştırıcı ifadeler kullanarak hakaret ettiği” gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Sendikadan yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu’nun, Öğretmenler Günü’nde, “Hâlâ iktidarın peşinde giden öğretmen varsa kimse kusura bakmasın, ben ona öğretmen demem. Öğretmen, iradesini pazarlayan kişi değildir” ifadelerini kullandığı anımsatıldı. Kılıçdaroğlu’nun, bu şekilde “öğretmenlerin iradelerini yaftaladığı, demokratik tercihlerini aşağıladığı ve tahkir edici bir üslupla öğretmenlere yönelik çirkin ifadeler kullandığı” belirtilen açıklamada, Kılıçdaroğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.