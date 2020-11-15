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Gündem Eğitici, sosyal ve kültürel yayınlar TV’lerde yerini almalı!
Gündem

Eğitici, sosyal ve kültürel yayınlar TV’lerde yerini almalı!

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, Müslüman toplumunun aile yapısına uygun bazı dizi ve programların olmadığını ifade ederek, “Bunların yerine daha eğitici, daha kültürel, daha sosyal, belgesel nitelikli, programlar olmasını canı gönülden istiyoruz” şeklinde konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 13:18:00 -
Eğitici, sosyal ve kültürel yayınlar TV’lerde yerini almalı!

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

Türk İslam aile yapısı ve geleneklerini toplumdan söküp atmak isteyen odaklar, diziler ve filmler üzerinden propaganda yapıyor. Her türlü ahlaksızlığın meşrulaştırıldığı dizilerde Türk İslam kültürü hiçe sayılırken, toplumun temelini oluşturan değerlerin ayaklar altına alınması geleceğe yönelik önemli endişeler doğuruyor.

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir Akit’e yaptığı açıklamada, yayın politikalarının bir takım baskılarla, bir takım denetlemelerle bir noktaya getirileceğine inanmadığını söyledi. Güldemir, “Bizim burada yapmamız gereken en önemli şey toplumu bilinçlendirmek. İslam kültürü, örf, adet, geleneklerine uygun yayınların yapılmasına tavsiyede bulunabiliriz. Yeri zamanı geldiğinde eylemsel tavırlarda sergileyebiliriz” dedi.

Müslüman aile yapısına uymayan dizi program var!

Güldemir şöyle devam etti:  “Eleştirdiğimiz TV dizileri, daha çok insan kitlesine dağıldı. O güne kadar bakmayan insanlarda o dizilere bakmaya başladı. Dolayısıyla biz aile hayatımıza, tarihimize uygun olmayan dizi, bir takım evlendirme programları, çöpçatan programları vb. bunların tamamı Müslüman toplumunun aile yapısına uygun dizi, program değil. Bunların yerine daha eğitici, daha kültürel, daha sosyal, belgesel nitelikli, eğitici, öğretici ülkemizin çeşitli bölge ve yörelerindeki güzellikleri yansıtan diziler programlar olmasını canı gönülden istiyoruz. Bu noktaya gelebilmesi için de toplumun taleplerini bu yönde oluşturmamız gerekiyor. Eğer buna yönelik bir tepki koyacak isek tüm toplum olarak koyacağız. O dizileri, o TV programlarını takip etmezsek onlar biz hiçbir şey yapmadan kendiliğinden ortadan kalkacak. Yerine bizim istediğimiz, diziler programlar yayına gelecektir.”

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