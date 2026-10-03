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Gündem Eğirdir Gölü kıyısında kimliği belirlenemeyen şüpheli erkek cesedi!
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Eğirdir Gölü kıyısında kimliği belirlenemeyen şüpheli erkek cesedi!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Eğirdir Gölü kıyısında kimliği belirlenemeyen şüpheli erkek cesedi!

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde göl kıyısında kimliği henüz tespit edilemeyen bir erkeğe ait ceset bulundu. Ekipler, olayın aydınlatılması ve cesedin kimliğinin belirlenmesi için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olay, Eğirdir ilçesi Yenimahalle'de, Kervansaray Mezarlığı'nın alt kısmında, göl kenarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan göl kenarında hareketsiz halde bir kişinin bulunduğu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine bölgeye Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları ilk kontrollerde bir erkek cesediyle karşılaştı. Güvenlik amacıyla olay yeri ekipler tarafından kontrol altına alınırken, bölgede inceleme başlatıldı.
İlk değerlendirmelerde, cesedin uzun süre göl içerisinde kaldığı tahmin edilirken, üzerinden kimlik çıkmayan şahsın kimliğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan, olayla ilgili Eğirdir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı.

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