Eğer yine geri vites yapmazsa… Ali Babacan boyunu ölçüsünü işte şimdi alacak
Genel seçimler öncesi üstüne basa basa "kendi logomuzla gireceğiz" deyip daha sonra CHP listelerinden seçime giren DEVA Partisi lideri Ali Babacan, yerel seçime kendi adayları ile gireceklerini duyurdu. Babacan, "DEVA Partisi önümüzdeki yerel seçimlerde, tüm ülke sathında kendi ismiyle, kendi amblemiyle, kendi adaylarıyla seçime girme kararı almıştır" ifadelerini kullandı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Tüzük Kongresi'nde, yerel seçimde 'ittifak' yapıp yapmayacaklarına ilişkin tartışmalarına son noktayı koydu.
Babacan, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde, kendi adaylarını çıkaracaklarını duyurdu.
"KENDİ İSMİYLE, KENDİ AMBLEMİYLE..."
Ali Babacan, söz konusu konuşmasında şunları kaydetti:
"DEVA Partisi önümüzdeki yerel seçimlerde, tüm ülke sathında kendi ismiyle, kendi amblemiyle, kendi adaylarıyla seçime girme kararı almıştır. Kararımız ülkemiz için, partimiz için hayırlı olsun."
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