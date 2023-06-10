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Ekonomi

Eğer faizi çıkarmak için getirildiyse… Merkez Bankası Başkanlığı’na bir Hafize gelmiş!

Yeniakit Publisher
2023-06-10 10:22:00 -
Eğer faizi çıkarmak için getirildiyse… Merkez Bankası Başkanlığı’na bir Hafize gelmiş!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Merkez Bankası Başkanlığı’na, bir Hafize gelmiş!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası'na atanmasını değerlendirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Hafize ne demek?

Hafız kelimesinin müennesi (bayanlar için kullanılanı)..

Hafız ne demek?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Koruyan demek..

Aklınızda kalması için, aynı kökenden türeyen ve en çok kullanıldığı şekli olan kelimeleri aktarayım: Muhafız.. Korumakla görevli demek..

Hafıza, bilginin saklandığı yer..

Hepsinin kökeni, Hıfz kelimesi..

Kur’an-ı Kerim’in unutulmaması için, onu ezberleyenler için hafız diyoruz.. Kur’an’ı ezberleyen bayanlar için de hafize diyoruz..

Böyle güzel bir isme sahip Hafize hanım, Merkez Bankası Başkanlığı görevine getirildi.

Durun, hemen “Ne kadar da yalaka imişsin. Düne kadar faizi sürekli indiren Şahap Kavcıoğlu’nu yere göğe sığdıramıyordun. Şimdi daha ilk günden, faizi yükseltmek için getirilen Hafize Gaye Erkan’ın ismindeki anlam üzerinden, kendisine ne manalar yüklüyorsun” demeyin..

Şahap Kavcıoğlu’nu yere göğe sığdıramadığım iddianız yanlış..

Faizin indirilmesi kararlarını alkışladığım doğru..

Faizi indiren kim olursa, onu savunurum. Şahap beyi de o kapsamda savunurum..

Hafize hanım da, faizi indirmek için, en azından olduğu düşük seviyede tutmak için gayret sarf ederse, onu da savunurum..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

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