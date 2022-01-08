Eğer doğruysa… Hıncal Uluç’tan Omicron iddiası

Sabah yazarı Hıncal Uluç, koronavirüs salgınına yönelik bugünkü köşesinde önemli bir iddiada bulundu.

Bugün köşesinde kaleme aldığı “Kovid-19’un Omicron’a dönüşmesi ne demek?” başlıklı yazısına Komplo teoricilerini zerre dikkate almıyorum. Sağlıklı düşüncenin yolu onları okumamak, dinlememek, şu veya bu sebeple onlardan birine maruz kalınırsa da gülüp geçmek..” sözleriyle başladı.

“O grip Dünya Savaşı'ndan çok insan öldürmüştü”

Frankfurt'ta aile doktorluğu yapan ve iki yıldır 7/24 sadece Kovid'le uğraşan Dr. Erdoğan Karatay’ın, salgın patlak verdiği ve sadece bizde değil, dünyada panik yarattığı sırada, 2 yıl önce bu köşede kaleme aldığı yazısında, bugün olacakları aynen söylediğini ifade eden Hıncal Uluç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kovid-19 sadece insanda yaşayan bir virüs. Yani konağı sadece insan.. İnsanı öldürürse, kendi neslini de yok eder. O zaman mutasyona uğrayacak. Neslini devam ettirebilmek için daha hızlı yayılacak, ama daha az öldürecek..

Biz sadece Delta ve Omicron'u biliyoruz ama, Kovid-19'un uğradığı mutasyon onlarca, belki de yüzlerce..’ Doktor yeni yazısını bu hafta sonu yazıp yollayınca öğreniriz. Neyse..

Demek istediğim, Omicron mutasyonunu doktor, işin taa en başında söylemişti, bugüne kadarki biyolojik virüs gelişmelerine bakarak. Örnek de vermişti.

1918-20 yılları arasında salgın olan bir grip virüsü İspanyol gribine sebep olmuş, o zaman 2 milyar olan dünya nüfusunun üçte birini hasta etmiş, Dünya Savaşı yılları olduğu için sağlıklı istatistikler yapılamamıştı ama, 20 ile 50 milyon insan öldürmüştü. Yani o grip Dünya Savaşı'ndan çok insan öldürmüştü. Sonra o virüs dönüştü.. Şimdi de grip oluyoruz. Çoğu zaman ayakta geçiyor. Hapşırık, burun akması.. Bazen ateş yapıyor.. ”

“Kovid, bu yıl, yani 2022'de sıradan bir nezleye dönüşecek”

Hıncal Uluç, bugünkü yazısını şu sözlerle sürdürdü:

Bir virüsü bitirecek şey, "sürü bağışıklığı"dır. Yani bir ülke, bölge, giderek dünyada bu virüsü kapmamış veya aşılanmamış kişi kalmaması.

En sıkı tedbirlere rağmen aşı olmaya direnenler yüzünden, bu bağışıklık aşı yolu ile kazanılamadı..

Ama işte Omicron'un hızla yayılan ama öldürmeyen bir virüs olması, dünyayı sürü bağışıklığına götürüyor. Bu açıklamayı Dünya Sağlık Örgütü uzmanları başta, pek çok dünya çapında virüs uzmanı yaptı.

Yani paniğe, dehşete gerek yok.. Hele aşılılara, haberleri bile olmadan Omicron mutasyonu sayesinde, Kovid, bu yıl, yani 2022'de sıradan bir nezleye dönüşecek, büyük olasılıkla..

Tabii aşı olmayarak sadece kendilerini değil, komşuları, işyeri meslektaşları ve dostlarını ölüm tehlikesiyle baş başa bırakan "Aşı olmam" inatçıları da yola gelirlerse, dönüş süresi daha da hızlanır, sevgili dostlar!.