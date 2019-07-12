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Ege’nin iki yakası bir araya geldi

Balıkesir’in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın göreve gelmesinden sonra tüm kurum ve kuruluşlarla sağlanan uyum ve işbirliğinin ardından uluslararası ilişkiler adına da önemli adımlar atılmaya başlandı.

12 Temmuz 2019 Cuma 08:57
Ege’nin iki yakası bir araya geldi

Balıkesir’in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın göreve gelmesinden sonra tüm kurum ve kuruluşlarla sağlanan uyum ve işbirliğinin ardından uluslararası ilişkiler adına da önemli adımlar atılmaya başlandı.


Edremit Ticaret Odası, Lesvos (Midilli) Ticaret Odası ile birlikte Edremit Belediyesi’nde ticari işbirliği için ön görüşme yapıldı. Lesvos (Midilli) Ticaret Odası Başkanı Evangelos Mysinias, Başkan Yardımcıları Panagiotis Tatakis ve Parakevas Frantzeskos, Finans Sorumlusu Nikolaos Athananis, Danışmanlık Görevlisi Konstantinos Sotirakis, Edremit Ticaret Odası Başkanı Coşkun Salon ile birlikte Edremit Belediyesi’ne ziyarette bulundu. Konukları Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Gerkuş ağırladı.


Başkan Yardımcısı Gerkuş, “Başkanımız Selman Hasan Arslan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısına katıldığından aramızda bulunamadı. Karşı komşumuz olan Midilli Lesvos’tan gelen dostlarımızla görüşmeler yaptık. İki kent arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin ekonomik işbirliği anlamında da ilerlemesi adına yapılan bu görüşmelerin şehrimize olumlu yansımaları olacağına inanıyoruz. Bu ticari işbirliği görüşmelerini yürüten Edremit Ticaret Odamıza da teşekkür ediyoruz.” Ticari işbirlikleri için fikir alışverişinin yapıldığı görüşmede Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Herdan ve Metin Tunçer’in yanı sıra CHP Edremit İlçe Başkanı Fatih Yılmaz da yer aldı.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 08:57
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