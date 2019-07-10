Egemen Bağış'tan Ali Babacan'a çağrı: İster parti kur, ister turşu AK Parti'den istifa eden Ali Babacan'ın parti çalışmalarını değerlendiren eski Devlet Bakanı Egemen Bağış, "İsteyen parti, isteyen turşu kurar" dedi.

1 Kasım 2015 seçimlerinin ardından siyasette aktif görev almayan, 16 Nisan referandumu, 24 Haziran ve 31 Mart seçimlerinde Abdullah Gül ile beraber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtlarıyla saf tutan Ali Babacan, AK Parti kurucu üyeliğinden istifa etmişti. Babacan, istifa mektubunda ayrıca yeni parti kuracağını da duyurmuştu. AK Parti tabanında Babacan'ın kararı yoğun tepkiyle karşılanırken eski devlet bakanlarından Egemen Bağış, söz konusu gelişmelerle ilgili çok kısa bir değerlendirmede bulundu. "Türkiye hukuk devleti" Parti kurmanın demokratik bir hak olduğunu ifade eden Bağış, "Türkiye demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. İsteyen parti kurar, isteyen turşu" dedi. Kaynak: Diriliş Postası

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