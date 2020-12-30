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Ekonomi Egeli ihracatçılar, "Birleşik Krallık STA"sından memnun
Ekonomi

Egeli ihracatçılar, "Birleşik Krallık STA"sından memnun

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi: - "İngiltere, Akdeniz ülkeleriyle özellikle bizim rakiplerimiz olan Mısır, Tunus, Fas, Cezayir ile bir STA imzaladı. Eğer biz imzalamasaydık bu ülkeler bizim önümüze geçecekti ve çok ciddi bir kayıp söz konusu olacaktı" - Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş: - "Dört gözle bekliyorduk. En ufak erteleme bile ihracatta kapanmaz yaralar açabilirdi. AB'den ayrıldığı günün ertesinde bu anlaşmayı imzalamak sürecin ne kadar yakından takip edildiğini gösteriyor"

Yeniakit Publisher
2020-12-30 11:23:02 -
Egeli ihracatçılar, "Birleşik Krallık STA"sından memnun

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Egeli ihracatçılar, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nı (STA) memnuniyetle karşıladı.

Türkiye'nin 2020'nin 11 aylık döneminde yaklaşık 9 milyar 434 milyon dolarlık ihracat yaptığı Birleşik Krallık, dış satımda Almanya'nın ardından ikinci sırada yer alıyor.

Türkiye'den Birleşik Krallık'a en fazla ihracat, otomotiv endüstrisi alanında yapılıyor. Birleşik Krallık, Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün de "geleneksek pazarı" olarak dikkati çekiyor.

Brexit süreci ve sonrasındaki gelişmeler, Türk ihracatçısını da yakından ilgilendiriyor.

- Ege'den 742 milyon dolarlık ihracat

Ege'den yılın 11 aylık döneminde toplam 742 milyon dolarlık ihracatın yapıldığı Birleşik Krallık'a bölgeden 158 milyon dolarlık kuru meyve ve mamulleri gönderildi.

Ege'den yine bu ülkeye 112 milyon dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon, 83 milyon dolarlık elektrik ve elektronik ürün ihraç edildi.

- "Gelecek için avantaj"

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anlaşma imzalanmaması durumunda Türkiye'nin Brexit'ten en çok etkilenen ülkelerden biri olacağını, anlaşmayla oluşabilecek kaosun önüne geçildiğini söyledi.

Anlaşma imzalanmaması halinde konfeksiyonda yüzde 12'lik ilave vergi geleceğini, otomotivde ise kademeli bir verginin söz konusu olacağını aktaran Eskinazi, "Bu vergileri kaldıramazdık. Bununla rahat nefes aldık diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Eskinazi, "Türkiye'nin AB anlaşması dolasıyla, AB herhangi bir anlaşma yapmadan Türkiye'nin bir anlaşma yapma şansı yoktu. Ortada çok büyük bir kaos ortamı vardı. Bunun yanında İngiltere, Akdeniz ülkeleriyle özellikle bizim rakiplerimiz olan Mısır, Tunus, Fas, Cezayir ile bir STA imzaladı. Eğer biz imzalamasaydık bu ülkeler bizim önümüze geçecekti ve çok ciddi bir kayıp söz konusu olacaktı." diye konuştu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss tarafından imzalanan STA'nın hazırlıklarının daha önce yapıldığını anımsatan Eskinazi, Bakanlığın ihracatçıların mağdur olmaması için elinden geleni yaptığını ifade etti.

Türkiye'nin Birleşik Krallık'a dış ticaret fazlası verdiğine işaret eden Eskinazi, "STA AB ülkeleriyle imzalanan Gümrük Birliği ile paralel maddeler içeriyor ama ileride bir avantaj elde edebiliriz. Çünkü ayrı bir STA olduğu için bazı şartları değiştirebiliriz." dedi.

- "Dört gözle bekliyorduk"

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep de Birleşik Krallık'ın kuru meyve ihracatında önemli pazarlardan biri olduğunu dile getirdi.

STA'nın ileride tarım tavizleri konusunu da içerecek şekilde genişletilmesi yönünde mutabık kalındığına dikkati çeken Celep, Türkiye'nin bu fırsatı değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş da 11 aylık dönemde Birleşik Krallık'a 1 milyar 704 milyon dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Birleşik Krallık ile imzalanan STA'ya en fazla sevinen sektörün hazır giyim sektörü olduğunu belirten Sertbaş, "Dört gözle bekliyorduk. En ufak erteleme bile ihracatta kapanmaz yaralar açabilirdi. AB'den ayrıldığı günün ertesinde bu anlaşmayı imzalamak sürecin ne kadar yakından takip edildiğini gösteriyor." dedi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin 2019'da Birleşik Krallık'a en fazla ihracat yaptığı 10 sektör şöyle:

SEKTÖR DEĞER (MİLYON $ )
Otomotiv Endüstrisi2.455
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.908
Elektrik Elektronik1.611
Mücevher1.147
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 566
Demir ve Demir Dışı Metaller 430
Çelik411
Tekstil ve Hammaddeleri377
İklimlendirme Sanayii318
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri280

Türkiye'nin 2020'in 11 ayında da Birleşik Krallık'a en fazla ihracat yaptığı 10 sektör de şöyle:

SEKTÖRDEĞER (MİLYON $ )
Otomotiv Endüstrisi1.918
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.704
Elektrik Elektronik1.421
Mücevher1.149
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 618
Demir ve Demir Dışı Metaller 370
Tekstil ve Hammaddeleri316
İklimlendirme Sanayii281
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri214
Çelik213

Birleşik Krallık'a 2019'da 11,2 milyar dolar ihracat yapılmış, bu ülkeden 5,6 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirilmişti.

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