Egeli ihracatçılar 2023 yılına yüzde 5 artışla girdi

Ege İhracatçı Birlikleri'nin Ocak ayında gerçekleştirdiği 1 milyar 433 milyon dolarlık ihracatta sanayi ürünleri 747 milyon dolarlık payla, tarım ürünleri ise yüzde 27’lik artışla 603 milyon dolarla temsil edildi. Egeli maden ihracatçıları ise; 82 milyon dolarlık dövizi ülkeye kazandırdı.

İşte en fazla ihracat yapan sektörler

Sektörler arasında her ay en fazla ihracat rakamına ulaşan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, Ocak ayında 194 milyon dolar ihracatla zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altında temsil edilmeyen Egeli kimyacılar, Ocak ayında 130 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 116 milyon dolarla en fazla ihracat yapan ikinci Birlik olarak kayıtlara geçti.

Tarım ve Gıda Birlikleri arasında en fazla ihracat gerçekleştiren Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, yüzde 3 artışla 112 milyon dolarla Ocak ayını geride bıraktı.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği yüzde 8 artışla 100 milyon doları, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği 95 milyon doları ülkeye kazandırdı.

Ege Maden İhracatçıları Birliği ihracatını 82 milyon dolara, Ege Tütün İhracatçıları Birliği ihracatını yüzde 60 artışla 81 milyon dolara taşıdı.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği ihracatını yüzde 21 artışla 76 milyon dolara çıkardı.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ve Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği yüzde 7 ivmeyle 67 milyon dolar ihracata imza attı.

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği yüzde 28 artışla 39 milyon dolar, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği yüzde 17 yükselişle 18 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

“Bu zor konjonktüre rağmen 2023 yılına yüzde 5 artışla başladık”

9 Birliğin ihracatını artırdığını 3 Birliğin ise geçen seneki performansının gerisinde kaldığını açıklayan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Bu zor konjonktüre rağmen 2023 yılına yüzde 5 artışla başladık. Demir demirdışı metaller, kimya, hazırgiyim, su ürünleri ve hayvansal mamuller, yaş meyve sektörlerimiz üç rakamlı ihracat rakamlarına ulaştı. EİB’nin ihracatında tarım ihracatçılarımızın payı yüzde 34’ten yüzde 42’ye çıktı. Bölgemizin ihracatını tarım sektörümüzün ayakta tuttuğunu söyleyebiliriz. Tarım ihracatımızın önümüzdeki üç ay içerisinde 7 milyar doları geçebileceğini öngörüyoruz.” dedi.

Ege Bölgesi’nin Ocak ayı ihracatı 2 milyar 400 milyon dolar

Ege Bölgesi, 2023 yılının Ocak ayında ihracatını yüzde 15 artışla 2 milyar 400 milyon dolara taşıdı.

İzmir, Ocak ayında yüzde 27 artışla 1 milyar 411 milyon doları Türkiye’ye kazandırdı. Ege Serbest Bölgesi ve İzmir Serbest Bölgesi İzmir’in ihracatına 274 milyon dolarlık katkı sağladı.

2023 yılı Ocak ayında Manisa yüzde 4 artışla 353 milyon dolarlık performans ortaya koyarken, Denizli yüzde 13 artışla 309 milyon dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer aldı. Ege Bölgesi ihracatına Balıkesir yüzde 61 artışla 100 milyon dolar, Aydın yüzde 3 artışla 69 milyon dolar, Muğla yüzde 8 artışla 64 milyon dolar, Kütahya 34 milyon dolar, Uşak 30 milyon dolar, Afyonkarahisar 26 milyon dolar katkı sağladı.